[K리그2 리뷰]'이정효 매직, 선두를 박살냈다' 수원 삼성 4골 대폭발! 적지서 1위 부산 아이파크에 4-1 역전승..'승점 36점 동률, 다득점에서 앞선 부산 선두 유지'

일류첸코 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]이정효 감독의 수원 삼성이 원정에서 선두 부산 아이파크를 잡았다. 역전승을 거둔 수원 삼성은 부산과 승점 36점으로 동률을 이뤘다. 다득점에서 앞선 부산이 간발의 차로 선두를 유지했고, 수원 삼성은 2위로 도약했다.

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수원 삼성이 25일 부산 구덕운동장에서 열린 부산과의 '하나은행 K리그2 2026' 18라운드 원정경기서 김도연의 동점골, 일류첸코의 결승골 그리고 박현빈과 강현묵의 쐐기골로 4대1 역전승했다.

선제골을 내줬지만 수원 삼성은 추가 실점을 막고 차분하게 경기를 뒤집었다. 실점 이후 수원 삼성은 경기 템포를 끌어올렸고, 찬스에서 골결정력이 매우 뛰어났다. 반면 부산은 선제골 이후 오히려 주도권을 내주면 끌려갔고, 수비 집중력도 떨어져 역전패했다.

부산은 전반 35분 박혜성의 선제골로 기선을 제압했다. 측면에서 올라온 크로스가 상대 수비수 맞고 옆으로 흐른 걸 박혜성이 왼발로 차 넣었다.

김도연 사진제공=한국프로축구연맹

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0-1로 끌려간 수원 삼성은 전반전 추가 시간 찾아온 기회를 놓치지 않고 동점골로 연결했다. 역습 상황에서 김도연이 페신의 도움을 받아 멋진 오른발 감아차기 슈팅으로 부산 골망을 흔들었다. 두 팀은 전반전을 1-1로 마쳤다.

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수원 삼성은 후반 7분 역전골을 터트렸다. 이건희가 측면을 돌파한 후 올린 크로스를 일류첸코가 골대 앞에서 머리로 박아 득점, 2-1로 도망갔다. 수원 삼성은 후반 31분 박현빈이 쐐기골을 박았다. 강성진이 내준 공을 박현빈이 왼발로 마무리했다. 수원 삼성은 후반 추가시간 조커 강현묵이 한골을 추가하며 3골차 대승을 거뒀다.

수원FC는 이날 대구FC와의 원정 경기서 전반 11분 조진우의 선제골과 전반 32분 마테우스 바비의 추가골로 일찌감치 경기 주도권을 잡았다. 후반 추가시간 세라핌이 한골을 따라붙은 대구를 2대1로 눌렀다. 수원FC는 승점 33점으로 3위로 도약했다. 승점 32점의 대구는 5위로 내려앉았다.

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화성은 이날 홈에서 충남아산을 3대2으로 제압했다. 박재성 김병오 제갈재민이 나란히 한골씩 골맛을 봤다. 0-3으로 끌려간 충남아산은 후반 막판 박주영이 두골을 따라붙었지만 시간이 부족했다. 2연승의 화성은 승점 31점으로 6위를 마크했다.

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광양전용구장에서 벌어진 전남-경남전은 1대1 무승부를 기록했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com