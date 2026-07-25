'데 제르비 감독 믿고 결심했다' 스코틀랜드 국대 풀백 로버트슨, 리버풀→토트넘 이적 결심 공개했다.."그는 환상적인 감독, 전화 통화가 좋았다"

MIAMI, FLORIDA - JUNE 23: Andy Robertson #3 of Scotland attends the press conference of Scotland one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 23, 2026 in Miami, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"감독님과 전화 통화 후 마음을 굳혔다."

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베테랑 풀백 앤디 로버트슨이 이번 여름 이적시장에서 리버풀을 떠나 토트넘으로 이적을 결정한 핵심 이유를 밝혔다. 이탈리아 출신 로베르토 데 제르비 감독이었다. 로버트슨은 토트넘 새 사령탑을 믿었다.

그는 토트넘 구단 공식 채널과의 인터뷰에서 "감독님이 나를 (토트넘으로) 끌었다"면서 "감독님과 대화를 나누었다. 통화를 했는데, 감독님과 코칭스태프가 그들의 업무 방식과 추구하는 경기 방식에 있어 매우 뛰어난 것 같았다"고 말했다. 또 로버트슨은 "매우 좋은 통화였다. 우리는 서로를 잘 알고 있다. 감독님은 선수로서의 나를 알고, 나는 감독으로서의 그를 알고 있다. 함께 알하게 돼 기쁘다"면서 "데 제르비는 환상적인 감독으로 세계 축구계에 잘 알려져 있다. 그 밑에서 좋은 성과를 거둘 수 있기를 기대한다. 토트넘은 발전하고 있는 클럽이며, 지금이 내가 그 일부가 되기에 완벽한 시기라고 판단했다"고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi celebrates after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

스코틀랜드 국가대표인 그는 안필드에서의 계약이 만료된 후 2026년 북중미월드컵을 앞두고 북런던으로의 FA 이적을 확정했다. 로버트슨은 위르겐 클롭 감독 아래에서 리버풀 수비의 핵이었다. 왼쪽 풀백으로 지난 9년 동안 두 번의 프리미어리그 우승과 한 차례 유럽챔피언스리그 우승했다. 하지만 2024년 여름, 클롭 감독이 먼저 리버풀을 떠났고, 새로 부임한 아르네 슬롯 감독 체제에서 로버트슨의 입지에 변화가 찾아왔다. 젊은 풀백 케르케즈를 영입했고, 지난 시즌 로버트슨의 경기 출전 시간이 확 줄었다.

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새 2026~2027시즌을 앞두고 이번 여름 대대적인 투자를 진행한 데 제르비 감독은 리버풀에서 여러 차례 우승을 경험한 베테랑 로버트슨이 꼭 필요하다고 판단했다. 마르세유 사령탑을 지낸 데 제르비 감독은 지난 시즌 말미에 '소방수'로 투입돼 토트넘의 1부 잔류를 이끌었다. 리그 17위로 생존했다. 토트넘은 이번 여름 이적시장에서 로버트슨 뿐만 아니라 센터백 마르코스 세네시, 얀 폴 판 헤케, 미드필더 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스 등을 대거 영입해 스쿼드를 보강했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com