'레전드 그리즈만의 후계자' 이강인이 받은 아틀레티코 마드리드 등번호 7번 무게감 엄청나다..'시메오네가 그를 월드클래스로 키울 것이다'

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]프랑스 파리생제르맹(PSG)에서 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적한 한국 국가대표 이강인의 새 역할과 임무는 부여받은 등번호 7번으로 분명히 알 수 있다. 직전 7번 유니폼의 주인공은 아틀레티코의 레전드 앙투안 그리즈만(올랜도)이었다. 아틀레티코 구단은 이강인을 그리즈만의 후계자로 판단, 그 역할을 해달라는 것이다.

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스페인 매체 마르카도 25일 이강인에게 등번호 7번 유니폼을 준 것에 대해 큰 의미를 부여했다. 이강인은 이날 아틀레티코 구단과 기간 5년 공식 계약했다. 아틀레티코 구단은 이강인의 전 소속팀 PSG에 기본 이적료 3500만를 지불하기로 합의했다.

이강인의 등번호 7번 유니폼 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

마르카는 '왕이 죽으면, 새 왕이 자리를 차지한다. 비록 아틀레티코에서 8시즌을 보내며 구단 역대 최다 득점자이자 시메오네 체제에서 가장 재능 있는 선수로 자리매김한 그리즈만을 잊게 만드는 것은 쉽지 않은 일이다. 이강인은 그리즈만의 7번을 물려받는다는 책임감과 함께, 앞으로 5년 동안 같은 유니폼을 입고 그의 길을 따르겠다는 기대감을 품고 아틀레티코에 왔다'고 보도했다.

3년 만에 다시 스페인 라리가로 컴백한 이강인은 그리즈만을 완성형 축구 선수이자 월드컵 챔피언으로 키운 시메오네 감독의 지도를 받게 된다. 시메오네 감독은 멀티 공격자원인 이강인의 잠재력을 다시 한번 폭발시켜야 하는 과제를 받았다. 시메오네는 레알 소시에다드에서 윙어였던 그리즈만을 영입해 5년에 걸쳐 다듬어 월드클래스 선수로 성장시켰다. 마르카는 '이강인 역시 PSG의 유럽챔피언스리그 우승 과정에서 로테이션 역할이었음에도 불구하고 두 번의 챔피언스리그 우승 경력을 안고 이제 스타로 도약할 새로운 후보로 등장했다'고 설명했다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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마르카는 '한국 축구의 대표 아이콘 이강인이 그리즈만의 7번을 물려받게 된 것은 결코 우연이 아니다. 한국에서 이강인의 아틀레티코 이적 소식은 이미 예고된 것이었지만 반응은 폭발적이다. 세계 축구계에서 이 정도의 무게감을 감당할 수 있는 선수가 많지 않다. 이강인은 성숙기에 접어드는 시점에 이 도전을 받아들였다. 그는 프로 통산 259경기(26골 30도움), 그리고 두 차례의 월드컵 참가를 포함한 국가대표 50경기(11골 14도움)의 커리어가 요구하는 주전으로서의 비중을 차지할 준비가 돼 있다'고 평가했다.

epa12969396 Atletico de Madrid's head coach Diego Simeone (L) speaks during a ceremony honoring Atletico de Madrid's Antoine Griezmann after the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Girona FC in Madrid, Spain, 17 May 2026. EPA/MARISCAL

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Girona - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - May 17, 2026 Atletico Madrid's Antoine Griezmann hugs Atletico Madrid coach Diego Simeone after playing his last home match for the club REUTERS/Isabel Infantes

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또 마르카는 '제2의 그리즈만이 된다는 도전 과제 외에도, 이강인이 달게 될 7번은 그 자체로 높은 수준의 요구치를 의미한다. 이 등번호는 포를란, 주니뉴, 마놀로 등 아틀레티코의 다른 위대한 전설들이 달았던 것이다. 그리즈만이 잠시 FC바르셀로나로 떠난 후 주앙 펠릭스가 이 책임감을 감당하지 못했다. 이강인은 이 신성한 번호와 함께 새로운 시대를 시작한다. 이강인은 발렌시아 시절 17세의 그에게 첫 프로 계약을 선사했던 마테우 알레마니의 큰 지지, 그리고 그를 세계적인 스타로 탈바꿈시키기 위해 이미 작업에 착수한 시메오네 감독의 지휘 아래 새 2026~2027시즌을 시작한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com