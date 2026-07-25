'충격, 일본인 프리미어리거 한 명 더 탄생 총 8명' '양현준 동료' 마에다 다이젠, 셀틱→EPL 입스위치 이적..'3년 계약, 이적료 약 1000만파운드'

마에다 캡처-입스위치 타운 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]또 한명의 일본 출신 프리미어리거가 탄생했다. EPL 입스위치 타운이 스코틀랜드 명문 셀틱으로부터 일본 축구대표팀 공격수 마에다 다이젠을 완전 영입했다.

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두 구단은 25일(한국시각) 마에다의 이적이 마무리됐다고 공식 발표했다. 그는 EPL 승격팀 입스위치와 3년 계약했다. 최근 끝난 북중미월드컵에서 일본 대표로 참가했던 마에다는 입스위치 최초의 일본인 선수가 됐다. 현지 매체들은 입스위치가 셀틱에 지불한 이적료가 약 1000만파운드 수준이라고 보도했다.

마에다 캡처-입스위치 타운 SNS

마에다는 입스위치 구단 공식 채널에서 "프리미어리그에서 뛰는 것을 항상 꿈꿔왔고, 이 클럽에서 그 꿈을 이룰 수 있게 되어 매우 기쁘다. 구단과 나눈 모든 대화가 좋았으며, 그들은 내가 매우 환영받고 있다고 느끼게 해주었다"면서 "내 목표는 항상 치열하게 싸우고, 골을 넣고, 팀을 위해 어시스트를 제공하는 것이다. 나는 항상 뛰며 내가 가진 모든 것을 바칠 것"이라고 말했다.

만 28세의 마에다는 셀틱에서 212경기에 출전해 79골을 넣었다. 스코틀랜드 챔피언 셀틱의 리그 우승 5회와 국내 컵 대회 우승 5회를 도왔다. 이번 월드컵 조별리그 스웨덴전에서 1골을 기록하기도 했다. 일본 대표팀 소속으로 A매치 30경기에 출전해 5골을 기록 중이다.

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1997년생인 마에다는 2021년 12월, J리그 요코하마 마리노스에서 셀틱으로 임대를 떠나면서 유럽에 진출했다. 6개월 후 셀틱으로 완전 이적했고, 4년 만에 EPL 입성에 성공했다.

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마에다는 입스위치의 이번 여름 이적시장 5번째 영입 선수다. 입스위치는 새 2026~2027시즌 프리미어리그 개막을 앞두고 개리 오닐 감독이 새롭게 합류했다. 입스위치는 다음달 22일 선덜랜드를 상대로 시즌 첫 경기를 치른다.

TOPSHOT - Japan's forward #11 Daizen Maeda (L) fights for the ball with Brazil's defender #04 Marquinhos during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

앞서 이날 일본 국가대표 미드필더 모리타 히데마사가 EPL 승격팀 헐 시티와 FA 계약했다. 모리타에 이어 마에다까지 프리미어리그에 합류하면서 일본 출신 선수는 현재 EPL에 총 8명이 됐다. 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 가마다 다이치(크리스털), 다나카 아오(리즈), 다카이 고토(토트넘), 사카모토 다쓰히로(코벤트리) 그리고 모리타(헐 시티) 마에다까지다. 한국 선수는 임대 복귀해 프리시즌 훈련 중인 양민혁(토트넘) 뿐이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com