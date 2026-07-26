'K리그 최연소 득점' 안주완 "아빠 카드로 데뷔골 한턱 낼래요"...'아빠' 안성남 코치는 '칭찬' 대신 '폭풍 잔소리'[인터뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]"이거 생방송 아니죠? 인터뷰하기 너무 어려워요."

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인생 첫 기자회견에 나선 '초신성' 안주완(17·서울 이랜드)은 그라운드 밖을 벗어나자 영락없는 '고딩'이었다. 안주완은 K리그 역사를 새로 썼다. 안주완은 24일 목동종합운동장에서 열린 천안시티와의 '하나은행 K리그2 2026' 19라운드에서 후반 19분 팀의 세번째 골을 폭발시켰다. 후반 9분 교체투입된 안주완은 박창환이 오른쪽에서 올린 얼리 크로스를 잡아 수비 한명을 따돌린 후 침착한 오른발 슈팅으로 천안 골문을 흔들었다.

이로써 2009년 4월 14일생인 안주완은 17세 3개월 10일 나이로 K리그1, 2를 통틀어 역대 최연소 득점자로 이름을 올리게 됐다. 2024년 6월 당시 수원 삼성 소속이던 박승수(뉴캐슬)가 K리그2 안산 그리너스와의 경기에서 세운 종전 기록(17세3개월13일)을 3일 줄였다. 안주완은 앞서 지난 3월 천안과의 원정 경기에서 16세11개월7일의 나이로 프로에 데뷔하며 K리그2 최연소 출전 신기록을 세운 바 있다. 이날 안주완은 시즌 6번째 출전 경기이자 첫 홈경기에서 프로 데뷔골을 신고하며 K리그 역사에 이름을 남겼다. 이랜드는 안주완의 활약 속 4대3 승리를 거뒀다.

안주완은 "홈에서 뛴 첫 경기에서 골까지 넣어서 기쁘다"며 "사실 처음 이랜드에 입단했을때만 하더라도 쉽게 넣을 줄 알았는데, 마지막 기회에 기록을 세울 수 있어서 다행"이라고 웃었다. 벤치에서 아들의 골을 지켜본 'K리그 레전드'이자 '아빠' 안성남 이랜드 코치는 더욱 감격스러워했다. 안 코치는 "주완이가 골을 넣으면 어떤 기분이 들까 상상은 해봤다. 딱 골이 들어가는데 멍하더라. 지금까지 도와주신 모든 분들께 감사한 마음 뿐"이라고 했다.

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안주완을 깨운 것은 형들의 '잔소리'였다. 최근 K리그1에서 최고의 활약을 펼치고 있는 김예건(전북)과 비교를 하며 자극했다. 안 코치는 "처음에는 주완이가 골에 신경을 쓰다가 경기가 지날수록 내려놓더라. 형들이 그 모습을 보고 '넌 왜 못넣느냐', '박승수 기록 안깰거냐'고 했다. 사실 주완이가 승수랑 친하다. 아마도 좀 자극이 된 것 같다"고 했다.

예상치 못한 득점에 안주완은 제대로 세리머니도 하지 못했다. 그는 "원래 데뷔골을 넣으면 춤을 출라고 했다. 하지만 아무 생각이 나지 않더라. (박)창환이형이 끌고 가서 서포터스 앞에서 좋아한 것 같다"고 했다. 대신 데뷔골 턱은 낼 생각이다. 안주완은 "(손)혁찬이형이 밥을 사라고 한다. 고급 음식 좀 먹자고 하더라. 아빠 카드를 빌려서 사야겠다"고 미소지었다. 이를 들은 안 코치는 "데뷔전때도 승리수당을 따로 챙기고, 내 카드로 쏘더라. 나도 용돈 받는 입장이다. 다른 코치들한테 쏴야해서 부족할 것 같다"고 웃었다.

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김도균 이랜드 감독은 "득점한 부분에 대해서는 축하를 보내고 싶다. 득점할 능력을 충분히 갖고 있는 선수"라고 칭찬하면서도, 이내 냉정한 평가를 내렸다. 김 감독은 "공격적인 부분도 중요하지만, 힘들때 같이 수비를 해야한다. 조금씩 나아지고 있지만, 아직까지 100점 만점에 30점 밖에 안된다. 조금 더 노력하는 모습을 보여줬으면 좋겠다"고 했다.

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안 코치 역시 "주완이랑 집에 갈때 수비에 대한 이야기를 많이 한다. 주완이가 더 큰 선수가 되기 위해서는 반드시 고쳐야 하는 부분이다. 사실 이날도 경기 끝나자마자 축하 대신 수비에 대한 질책을 했다. 주완이 엄마도 감독님이 하신 수비 얘기부터 했다더라"고 했다. 안주완 역시 이를 잘 알고 있다. 그는 최근 들어 김 감독의 애정 어린 지도 속 체력을 올리는데 열중하고 있다.

안주완은 인터뷰 말미에 "하고 싶은 말 해도 돼요?"라고 하더니 감사의 말을 전했다. "형들이 다 잘 도와주셔서 내가 골을 넣을 수 있었던 것 같다. 여태까지 키워주신 부모님께 감사하고, 기회주신 감독님께 감사드린다"고 또박또박 말했다. 안주완은 오로지 승격만을 바라보고 있다. 그는 "최대한 많은 경기를 뛰고, 최대한 많은 포인트를 올려서 승격하는게 목표"라고 힘주어 말했다.

목동=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com