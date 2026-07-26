'韓 축구 에이스' 이강인, 등번호 하나에 이런 날벼락이라니..."유니폼 판매용 선수 왜 데려와"→"당장 7번 뺏어" 현지 충격 반응 등장

사진=아틀레티코 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드 7번, 등번호의 무게를 이겨내야 하는 이강인이다.

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스페인의 마르카는 25일(한국시각) '이강인이 아틀레티코 7번으로서 새 시대를 연다'고 보도했다.

마르카는 '왕은 죽었지만, 새로운 왕이 탄생했다'며 '아틀레티코 마드리드에서 8시즌을 보내며 구단 최다 득점자이자 시메오네 감독 체제에서 가장 재능 있는 선수로 자리매김한 '어린 왕자' 그리즈만을 잊게 하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 이강인은 그리즈만의 등번호 7번을 물려받는 막중한 책임감과 함께, 앞으로 5년 동안 같은 유니폼을 입고 그의 발자취를 따라가겠다는 희망을 품고 아틀레티코에 입단했다'고 전했다.

사진=아틀레티코 SNS 캡처

아틀레티코 마드리드는 25일 구단 홈페이지를 통해 이강인 영입을 공식 발표했다. 아틀레티코는 '한국 국가대표 이강인 이적에 파리 생제르맹(PSG)와 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다'고 전했다.

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등번호는 7번, 이강인이 아틀레티코에서 차기 시즌부터 얼마나 중요한 선수인지를 직감할 수 있다. 이강인 전임자의 무게를 고려하면 책임감은 더 막중하다. 한국 축구 선수 역사상 빅클럽 입단과 동시에 7번을 부여받은 선수는 없었다. 손흥민이 토트넘 입단 당시 7번을 받았으나, 아틀레티코와 위상을 비교할 수 있는 빅클럽이라고 보기는 어렵다.

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그리즈만은 2014년 아틀레티코 이적 후부터 에이스로 활약했다. 월드컵 우승과 발롱도르 3위, 그의 능력을 입증해줄 다양한 지표와 우승 경력들이 있으나, 그럼에도 그리즈만의 입지를 입증하는 것은 팬들의 사랑이다. 그리즈만을 향한 아틀레티코 팬들의 애정은 바르셀로나 이적 이후 복귀에도 불구하고 뜨겁다.

사진=아틀레티코 SNS 캡처

이런 상황에서 이강인이 아틀레티코 7번을 차지하자, 비판과 의심의 눈초리가 쏟아지고 있다. 일부 팬들은 아틀레티코 마드리드 공식 계정에 이강인에 대한 비판 의견을 벌써부터 올리고 있다. 일부 팬들은 "7번을 아시아 유니폼 판매를 위한 선수에게 준 것인가", "PSG 후보 선수를 왜 데려온 것인가", "그리즈만의 대체자로 끼워넣지 않길 바란다", "그리즈만의 10%라도 해줬으면 한다"고 주장했다. 다만 정작 그리즈만은 이강인의 7번 소식에 직접 댓글까지 달며 환영했다.

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아틀레티코도 상업적인 부분을 완전히 배제할 수는 없다. 이강인이 PSG에서 보여준 파급력을 고려하면 당연한 선택이다. 프랑스 언론들은 이강인 입단 당시 유니폼 판매량이 팀 내 최고 스타였던 킬리안 음바페와 견줄 수준이라고 밝혔다. PSG토크는 '이강인은 PSG 유니폼을 가장 많이 판매한 선수 순위를 장악했다. 인터넷 판매에서 음바페를 앞서며, 한국이 인터넷 판매 순위를 장악하고 있다. 그곳에는 진짜 이강인 마니아들이 있다'고 했다.

사진=아틀레티코 SNS 캡처

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다만 상업적인 가치가 이강인의 능력까지 폄하해서는 안 된다. 이강인은 앞서 마요르카에서 라리가 구단 에이스급 선수로 이미 활약한 바 있다. 아틀레티코와의 위상 차이가 있으나, 리그 내에서 경쟁력은 입증된 셈이다. 또한 아틀레티코보다 더 경쟁이 치열한 PSG에서 3시즌을 소화하며 매년 36경기 이상을 뛰었다. 유럽챔피언스리그 결승 출전이 없는 것은 아쉬우나, 그럼에도 리그에서는 PSG의 일원임을 보여주는 경기 영향력을 선보였다.

이제 증명의 시간이다. 3년 만에 다시 돌아온 스페인 라리가, 이강인은 떠날 때 중하위권 구단의 에이스였다면, 돌아온 지금은 스페인 대표 빅클럽 중 한 팀의 핵심 선수가 돼야 하는 입장이다. 지난 3년의 성장이 헛되지 않았음을 보여주며, 7번의 무게를 짊어질 선수라는 것을 보여주는 것이 올 시즌 이강인에게는 가장 큰 과제가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com