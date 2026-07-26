"韓 축구 위대한 아이콘" 역대급 찬사 터졌다…이강인, AT 마드리드 '7번'→레전드 줄줄이 소환 '핵심적 역할 수행 준비'

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 드디어 아틀레티코 마드리드(스페인)에 합류했다. '레전드'를 소화하는 초대박 이적이다.

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아틀레티코 마드리드는 25일(이하 한국시각) 이강인의 영입을 공식 발표했다. 구단은 '한국 국가대표 이강인의 이적에 PSG와 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다'고 알렸다. 이강인은 등번호 7번을 달고 5년 동안 아틀레티코 마드리드에서 뛸 예정이다. '마르카' 등 현지 언론에 따르면 아틀레티코 마드리드는 PSG에 이적료는 3500만유로, 옵션 500만유로를 지불했다. 이는 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 발생한 5000만 유로에 이어 한국 선수 역대 이적료 2위에 해당하는 금액이다.

이로써 2023년 7월 파리생제르맹(PSG)으로 이적하며 스페인 무대를 떠났던 이강인은 3년 만에 복귀를 알렸다. 그는 스페인 프리메라리가 무대에서 5시즌(발렌시아 3시즌, 마요르카 2시즌) 동안 공식전 135경기를 뛰었다. 발렌시아에선 2018~2019시즌 코파 델 레이 우승컵을 들어올렸다. 레알 마요르카에선 7골-10도움을 남기며 팀의 핵심으로 자리잡았다. 이후 PSG로 건너가 124경기에서 16골-16도움을 남겼다. 프랑스 리그1 3회, 유럽챔피언스리그(UCL) 2회, 쿠프 드 프랑스 2회, 트로페 데 샹피옹 2회, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 1회, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 1회 등 총 11개의 트로피를 들어올렸다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

기대감이 높다. 이강인은 '에이스' 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 달던 7번을 물려 받았다. 구단은 '이강인은 왼발잡이 미드필더로 공격형 미드필더와 양쪽 측면을 모두 소화한다. 뛰어난 경기 시야와 세련된 볼 컨트롤, 패스와 슈팅 능력이 돋보인다'고 했다. 스페인 현지 언론에서도 이강인이 디에고 시메오네 감독의 전술 구상에 창의성을 불어넣어 줄 자원으로 전망하고 있다. '마르카'는 '위대한 한국 축구의 아이콘인 이강인이 7번을 물려받은 것은 결코 우연이 아니다. 화려한 경력을 바탕으로 핵심적인 역할을 수행할 준비가 돼 있다. 이 번호는 디에고 포를란, 주니뉴 등이 달았던 번호'라고 했다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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이강인은 개인 채널을 통해 PSG 팬들에게 직접 이적을 알렸다. 그는 "파리. 꿈에 부풀어 이곳에 도착했던 날을 아직도 생생하게 기억합니다. 파리에서의 여정이 막을 내리는 지금, 가장 먼저 떠오르는 말은 '감사합니다'입니다. 구단, 보이지 않는 곳에서 묵묵히 애써주시는 모든 분들, 코치진, 스태프, 그리고 모든 팀 동료들에게 감사드립니다. 나를 믿어주시고, 신뢰해주시고, 함께했던 모든 순간들에 감사드립니다. 무엇보다도 팬 여러분께 감사드립니다. 경기장에서 들려오던 여러분의 응원은 제 가슴을 가득 채웠고, 지금도 그 여운이 생생합니다. 좋을 때나 힘들 때나 언제나 함께 해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 여러분의 성원에 아무리 감사해도 지나치지 않습니다. 잊을 수 없는 순간들을 함께했고, 제가 항상 자랑스러워할 이야기를 만들어냈습니다. UCL 2연패, 수많은 트로피의 들어올리기, 그리고 이 모든 감정을 여러분과 함께 나눌 수 있었던 것은 제 축구 인생에서 가장 큰 영광으로 남을 것입니다. 파리를 떠나면서 내 마음의 일부를 남겨두지만, 이 클럽과 여러분 한 분 한 분을 영원히 마음속에 간직하겠습니다. 파리는 제게 축구 그 이상의 것을 주었습니다. 이 도시와 이 클럽은 제가 경기장 안팎에서 성장할 수 있도록 도와주었습니다. 깊은 감사와 자부심, 그리고 소중한 추억들을 가슴에 안고 떠납니다. 모든 것에 감사드립니다. 곧 다시 뵙겠습니다"라고 했다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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새 도전에 대한 기대감도 숨기지 않았다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 계정을 통해 유창한 스페인어로 "안녕하세요, 가족 여러분. 팀에 합류하게 돼 매우 기쁘다. 빨리 유니폼을 입고 싶고, 새로운 모험을 함께 하게 돼 즐겁다"고 소감을 전했다. 아틀레티코 마드리드는 레알 마드리드(36회), FC바르셀로나(29회)에 이어 역대 3번째로 많은 11차례 우승을 차지한 강호다. 1903년 4월 창단해 올해로 123주년을 맞았다. 유로파리그 3회, UCL 3회 준우승 등을 기록했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com