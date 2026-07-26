'충격, 또 하이재킹인가' HERE WE GO 속보! 레알 마드리드, 코트디부아르 신성 디오망데와 개인 합의 성공..'놀란 PSG, 라이프치히와 다시 이적료 협상중'

디오망데 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]코트디부아르 국가대표 윙어 얀 디오망데(라이프치히)를 두고 빅클럽들의 영입 경쟁이 점입가경이다. 파리생제르맹(PSG)이 개인 합의 이후 구단간 이적료 협상을 벌였다. 그런데 진척을 보이지 않았다. 그런 가운데 스페인 거함 레알 마드리드까지 영입전에 참전, 개인 합의를 이끌어 냈다. 레알 마드리드의 하이재킹 시도에 라이프치히는 배짱을 부릴 수 있는 여건이 만들어지고 있다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 26일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 디오망데는 이제 레알 마드리드 이적 가능성에 대해서도 양측이 개인 조건에 대한 '구두 합의'에 도달함에 따라 '그린라이트'를 줬다고 보도했다. 조제 무리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드가 만 19세의 신성 디오망데를 영입하기 위한 경쟁에 갑자기 뛰어들어 상황이 급변하고 있다.

디오망데는 당초 PSG 이적을 최우선으로 뒀다. 지난 6월, 그는 PSG와 개인 합의에 도달한 것으로 알려졌다. 그런데 PSG는 라이프치히와의 이적료 협상을 풀어내지 못했다. 하이재킹에 나선 레알 마드리드가 디오망데로부터 그린라이트를 받자 PSG의 움직임이 다시 빨라졌다. PSG는 라이프치히와 다시 이적료 협상을 시작했다고 한다.

올리세 캡처=파브리지오 로마노 SNS

'선수 장사의 달인' 라이프치히는 고자세를 유지하고 있다. 디오망데의 이적료로 약 1억2000만유로를 고수하고 있다. 아직 PSG가 포기하지 않은 상황이라고 한다. 레알 마드리드는 프랑스 국가대표 윙어 마이클 올리세(바이에른 뮌헨) 영입이 이번 여름엔 어렵다는 판단을 한 것으로 보인다. 뮌헨 구단은 올리세를 이번에 절대 팔지 않겠다는 확고한 입장을 재확인했다. 이러자 레알 마드리드는 틈새를 파고들어 디오망데와 개인 합의를 이끌어 낸 것이다. 레알 마드리드가 생각하는 디오망데의 적정 이적료는 1억유로다. PSG와 경쟁이 붙은 상황이라 이적료를 인상하는 새로운 제안이 불가피해보인다.

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2006년생인 디오망데는 지난 2025~2026시즌 36경기에서 13골-9도움을 기록했다. 그는 유럽 빅클럽로부터 수많은 관심을 받았다. 디오망데는 라이프치히와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 9570만유로다. 디오망데는 볼을 다루는 솜씨가 뛰어나며 드리블 돌파에 능하다. 골결정력은 물론이고, 동료를 활용하고 기회를 만들어내는 능력이 우수하다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com