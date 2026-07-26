"토트넘서 행복하지않으면 떠나라!" '스무살 꽃미남MF' 이적설 후끈→데제르비의 작심 일침

출처=베리발 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]"토트넘에 있는 게 행복하지 않는 선수는 떠나라!"

Advertisement

로베르토 데제르비 토트넘 감독이 구단에 불만을 품은 선수들은 올여름 다른 곳으로 이적해야 한다고 말했다.

지난 3월 말 토트넘에 부임해 지난 시즌 팀을 프리미어리그 잔류로 이끈 데제르비 감독은 루카스 베리발의 구단 내 미래가 불투명해진 가운데 이같이 말했다.

토트넘은 스웨덴 출신 미드필더 베리발에 대한 노팅엄 포레스트의 3800만파운드(약740억원) 규모 1차 제안을 일단 거절했다. 노팅엄은 제안액을 4500만파운드(약877억원)로 올릴 예정이다.

Advertisement

데제르비 감독은 27일 뉴질랜드에서 열리는 오클랜드 FC와의 프리시즌 친선경기를 앞두고 "토트넘에 처음 왔을 때부터 내 생각을 아주 명확히 밝혔다. 토트넘에 남고 싶지 않은 사람, 이곳에 남는 것이 행복하지 않거나 자랑스럽지 않은 사람은 떠나야 한다고 말했다"라고 언급했다. "나는 선수들이 이곳에 남는 것을 자랑스럽고 기쁘게 생각하며, 큰 동기부여를 안고 토트넘 홋스퍼 스타디움의 그라운드에 들어서길 원한다"면서 "요즘 축구에서는 월드컵만 생각해 봐도 동기부여가 차이를 만들어내기 때문이다. 그 동기부여는 바로 한 팀에 남는 것을 행복하게 여기는 데서 나온다"라고 덧붙였다.

출처=베리발 SNS

Advertisement

토트넘의 이적시장은 아직 끝나지 않았다. 2024년 스웨덴 구단 유르고르덴에서 토트넘으로 이적한 베리발은 지난 시즌 후반기 데제르비 감독 밑에서 출전 시간이 제한적이었다. 스무살 베리발은 데제르비 감독의 첫 경기였던 선덜랜드전(0대1 패)에 선발 출전했으나, 이후 교체로 4경기 출전에 그쳤다. 토트넘은 새 시즌을 앞두고 뉴캐슬로부터 1억파운드(약 1949억원)에 산드로 토날리, 웨스트햄으로부터 8500만파운드(약 1656억원)에 마테우스 페르난데스를 영입해 미드필더진을 보강했다.

데제르비 감독은 "아직 루카스와 이야기를 나누지 않았다"면서 "며칠 내로 대화를 나눌 것이며, 아무 문제 없이 구단과 루카스, 나, 그리고 우리 모두를 위한 최선의 결정을 내릴 것이다. 루카스는 엄청난 재능을 가진 선수"라고 말했다.

Advertisement

그는 이어 "결국 모든 포지션에 두 명씩의 선수가 구축될 것이기 때문에 치열한 주전 경쟁이 펼쳐질 것"이라면서 "그가 남기를 원한다면 나 역시 기쁠 것이다. 그렇지 않다면 요한 랑게 단장, 비나이 벤카테샴 CEO와 함께 새로운 해결책을 찾아야 한다. 그가 떠나기로 결정한 이후의 일은 내 소관이 아니다"라고 덧붙였다.

Advertisement

토트넘은 수비진에도 얀 폴 판 헤케, 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시를 추가했다. 데제르비 감독은 이제 "목표는 공격 포지션을 완성하는 것"이라면서 "우선 우리 이적시장은 아직 끝나지 않았다고 생각한다. 이적시장을 마무리 지어야 하며, 두 명 정도, 혹은 그 이상일 수도 있지만 적어도 두 명의 선수를 더 데려와야 한다"라고 말했다.

베리발은 뉴질랜드 투어에 나선 토트넘 선수단에 포함됐으나, 윙어 모하메드 쿠두스(허벅지 부상)와 데얀 쿨루셉스키(무릎 부상)는 장기 부상 회복을 위해 동행하지 않았다.

데제르비 감독은 "쿠두스는 복귀가 임박했다. 우리가 런던으로 돌아가면 팀 훈련에 합류할 수 있을 것"이라며 "이는 우리에게 매우 좋은 일이다. 쿠두스 역시 또 한 명의 중요한 선수"라고 했다. 이어 "쿨루셉스키의 상황은 향후 몇 주 동안 더 지켜봐야 한다. 그 또한 중요한 선수다. 한 시즌 전체를 경기 없이 통째로 쉬었기 때문에 리스크를 감수하지 않기 위해 더 면밀히 분석해야 한다. 무엇보다 그 자신을 위해서, 그리고 구단을 위해서"라고 설명했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com