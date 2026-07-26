"불만 있는 선수는 토트넘 떠나라" '1억파운드 시대' 연 데 제르비 폭탄 발언…'꽃미남' 베리발 향해 직격탄

사진캡처=BBC

토트넘 SNS

출처=베리발 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 '폭탄 발언'을 했다.

Advertisement

데 제르비 감독은 지난 시즌 천신만고 끝에 토트넘을 1부에 잔류시켰다. 새 시즌을 앞두고 체질 개선이 한창이다. 1억파운드 시대도 열었다.

토트넘은 이탈리아 출신의 산드로 토날리를 품에 안았다. 토트넘은 기본 이적료 9250만파운드, 추가 옵션 750만파운드 등 1억파운드를 투자했다. 토트넘은 맨시티, 첼시, 아스널, 리버풀에 이어 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단으로는 5번째 '1억파운드 클럽'에 가입했다.

지난 시즌까지 토트넘의 최고 이적료는 도미닉 솔란케 영입 당시 투자한 6500만파운드였다. 이번 여름이적시장에서 연이어 최고 이적료를 갈아치웠다. 토트넘은 토날리에 앞서 웨스트햄에서 활약한 포르투갈 출신 미드필더 마테우스 페르난데스를 8500만파운드에 영입했다.

Advertisement

영입이 있으면 '아웃'도 있다. '꽃미남' 미드필더 루카스 베리발의 거취가 안갯속이다. 토트넘은 베리발에 대한 노팅엄 포레스트의 첫 번째 제안인 3800만파운드를 거절했다. 노팅엄은 제안 금액을 4500만파운드로 올릴 예정이다.

Advertisement

토트넘은 현재 프리시즌 뉴질랜드 투어 중에 있다. 26일 오클랜드FC 친선경기를 치른다. 데 제르비 감독은 오클랜드전 사전 공식기자회견에서 토트넘의 불만을 품은 선수들은 떠나야 한다고 경고했다.

로이터 연합뉴스

로이터 연합뉴스

그는 "토트넘에 부임할 당시 내 생각은 아주 분명했다. 누구든 토트넘에 남고 싶지 않거나, 행복하지 않고, 남는 것을 자랑스럽게 생각하지 않은 선수는 구단을 떠나야 한다"며 "나는 선수들이 이곳에 남는 것을 자랑스럽게 여기고 행복해하며, 큰 동기부여를 가지고 토트넘 홋스퍼 스타디움에 나설 수 있기를 바란다. 왜냐하면 요즘 축구, 월드컵도 마찬가지지만 동기부여가 승패를 좌우하기 때문"이라고 강조했다.

Advertisement

뉴질랜드 투어를 함께하고 있는 베리발은 토날리와 페르난데스가 둥지를 틀면서 힘겨운 주전 경쟁이 기다리고 있다. 데 제르비 감독은 "아직 베리발과 이야기를 나누지 못했다. 며칠 내로 이야기를 나누고 구단, 베리발, 나, 그리고 우리 모두에게 최선의 결정을 내릴 것이다. 아무 문제 없이 말이다. 베리발은 정말 뛰어난 재능을 가진 선수"라고 말했다.

Advertisement

그리고 "치열한 주전 경쟁이 예상된다. 결국 각 포지션마다 두 명씩의 선수가 남을 것 같다. 베리발이 남고 싶어 한다면 나는 기쁠 거다. 그렇지 않다면 요한 랑게 단장, 비나이 벤카테샴 최고경영자와 함께 새로운 해결책을 찾아야 한다. 떠나기로 한 결정 이후의 일은 내가 관여할 부분이 아니다"고 덧붙였다.

토트넘은 얀 폴 반 헤케, 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시 등 수비수들도 보강했다. 데 제르비 감독은 이제 "공격진을 완성하는 것이 목표"라고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com