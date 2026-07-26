'AT 마드리드, 원래 구보 다케후사 노렸다!' 日 시샘 폭발…'이강인 영입, 지난해 10월 기류 바뀌었다'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적에 일본이 부러움을 토하고 있다.

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'골닷컴 일본판'은 25일 '지난 시즌까지 구보 다케후사(레알 소시에다드)를 노리던 아틀레티코 마드리드가 오랫동안 원하던 아시아 선수를 영입했다. 대한민국 국가대표 이강인 영입을 공식 발표했다. 계약 기간은 5년, 등번호는 7번'이라고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 25일(이하 한국시각) '한국 국가대표 이강인 이적에 파리생제르맹(PSG)과 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다'고 알렸다. 이강인은 등번호 7번을 달고 5년 동안 아틀레티코 마드리드에서 뛸 예정이다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

'골닷컴'은 '아틀레티코 마드리드가 이강인 영입을 확정한 것은 이미 알려진 사실이었다. 드디어 공식 발표가 나왔다. 이적료 3500만유로, 옵션 500만유로를 포함한 것으로 알려졌다. 스페인 프리메라리가 3위 클럽인 아틀레티코 마드리드는 팀의 추가 성장을 위해 아시아 시장 개척을 목표로 삼았다. 아시아 선수 영입에 매진했다. 이강인을 비롯해 구보 등도 포함돼 있었다. 지난 여름 시점에선 구보의 영입 순위가 더 높았던 것으로 보인다. 스페인 언론에서도 구보의 이름이 여러 차례 거론됐고, 이강인은 거의 나오지 않았다. 상황이 바뀐 것은 지난해 10월부터다. 마테우 알레마니 아틀레티코 마드리드 스포츠 디렉터가 합류했다. 그는 발렌시아 시절 이강인을 직접 살펴봤다. 겨울 이적 시장에선 PSG가 이적을 거부했지만, 올 여름 마침내 이적이 실현됐다. 아틀레티코 마드리드는 이강인을 앙투안 그리에즈만(올랜도)의 후계자로 삼을 생각인 듯하다'고 했다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 8월 9일 서울에서 맨시티(잉글랜드)와 붙을 예정이다. 이강인은 경기에 나설 것으로 예상된다. 한국에서의 경기는 큰 열광 속에 펼쳐질 것으로 보인다. 이미 한국에선 아틀레티코 마드리드의 유니폼 판매가 크게 증가하고 있다고 전해진다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com