내 후계자 왔는가? '구단 역대 최다골' 그리즈만도 '등번호 7번' 물려 받은 이강인 영입에 반색...등번호 확정 게시물에 하트 두개 '쾅쾅'!

사진캡처=SNS

사진=아틀레티코 SNS 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]말그대로 '대강인'이다. '레전드' 앙투안 그리즈만까지 움직이게 했다.

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아틀레티코 마드리드는 25일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '이강인이 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다'고 발표했다. 아틀레티코는 '구단은 이강인 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 했다. 아틀레티코는 입단 예고 영상에서 슛돌이 글씨까지 새겨진 인물을 공개하는 등 이강인에 대한 특징을 묘사하는 센스까지 선보였다.

이어 SNS에는 '새로운 등번호 7번을 소개한다'는 영상을 올렸다. 영상에선 구단 메가스토어 직원이 다음 시즌 구단의 홈 유니폼을 등번호와 이름을 새기는 '프레스 기계'에 올려뒀다. 이어 'KANG IN'과 숫자 7 전사지를 유니폼 위에 배열한 뒤, 고열로 압력을 가하는 프레스 기계로 눌러 이강인 유니폼을 완성했다.

그리즈만은 이 영상에 직접 붉은색과 흰색 하트로 댓글을 달았다. 자신의 후계자에 대한 애정과 응원을 보낸 셈이다. 그리즈만은 설명이 필요없는 아틀레티코의 레전드다. 그는 지난해 루이스 아라고네스가 갖고 있는 구단 역대 최다 득점 기록을 깼다. 그리즈만은 아틀레티코에서만 501경기를 뛰며 212골 101도움을 기록했다. 그리즈만은 유로파리그, 슈퍼컵 우승 등을 일궈냈다.

로이터연합뉴스

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그리즈만과 아틀레티코의 계약은 2027년 여름까지지만, 최근 들어 출전시간이 줄어들며 아틀레티코를 떠날 수 있다는 이야기가 이어졌다. MLS 이적시장의 최고 권위자로 꼽히는 톰 보거트는 '올랜도가 그리즈만 영입을 두고 협상 중'이라고 전했다. 올랜도는 비어 있는 지정선수 자리에 그리즈만 영입을 원했다. 그리즈만은 올랜도 외에 많은 팀의 관심을 받았지만, 올랜도가 우선 협상권을 가진 것으로 알려졌다. 결론은 올랜드행이었다.

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그리즈만을 미국으로 보낸 아틀레티코는 대체자로 이강인을 점찍었다. 과거 발렌시아 CEO로 활동하며 이강인을 누구보다 잘아는 마테우 알레마니 디렉터가 직접 나섰다. '명장' 디에고 시메오네 감독도 이강인을 '제2의 그리즈만'으로 만들겠다는 의지를 내비쳤다. 유럽챔피언스리그 같은 큰 경기마다 번번이 외면되는 이강인 역시 더 많은 출전시간을 원하며, 이적을 염두에 두는 모습이다.

일찌감치 현지에서는 이강인의 아틀레티코행 가능성을 전했다. 유럽 이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 'HERE WE GO'를 외쳤다. 그는 '이강인의 아틀레티코 마드리드 이적이 확정됐다. 모든 당사자 간 합의가 완료됐다. 개인 조건은 이미 몇 달 전에 합의됐다. 이강인도 아틀레티코 마드리드 이적을 원했다. 구두 합의는 모두 끝난 상태며 이제 공식적인 절차만 남았다'고 했다.

로이터연합뉴스

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유럽 이적시장 소식에 밝은 루벤 우리아 기자는 더욱 구체적인 이야기를 전했다. 우리아 기자는 '이강인은 아틀레티코를 위해 사우디아라비아 구단의 천문학적인 제안을 거절했다'며 '해당 구단은 이강인에게 연봉 1700만 유로(약 293억 원)의 5년 계약을 제안했다. 5년 8500만 유로(약 1463억 원)에 달하는 어마어마한 금액이었지만, 이강인이 오직 아틀레티코 이적을 원하며 협상이 결렬됐다'고 했다.

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우리아는 '이강인의 아틀레티코 이적은 단순한 절차만을 남겨 뒀다'며 '디에고 시메오네는 직접 그에게 연락해 이적을 축하했다'고 했다.

공교롭게도 아틀레티코의 내한 소식이 전해지며 이강인의 아틀레티코행 가능성이 더욱 높아졌다. 13일에는 메디컬 테스트 소식까지 전해졌다. '도림동 교육센터'는 13일 홈페이지를 통해 '아틀레티코의 팀 닥터이자 의료 총괄 책임자인 호세 마리아 비야론 박사가 국가대표 이강인 선수의 메디컬 체크를 위해 한국을 방문했다. 바쁜 일정 속에서도 시간을 내어 도림동교육센터를 찾아주셨다'고 전했다.

로이터연합뉴스

'도림동 교육센터'는 동아시아국제교류재단이 운영하는 남학생 전용 교육 시설이다. 이 단체는 '축구를 사랑하는 학생들과 지인들이 함께 모여 뜻깊은 시간을 보낼 수 있었다'며 '30년이 넘는 시간 동안 세계적인 선수들과 함께하며 경험한 이야기, 스포츠 의학의 현장, 그리고 그 안에서 배운 삶의 가치들을 진솔하게 나누어 주셨다'고 설명했다.

비야론 박사는 1995년 7월부터 30년 넘게 아틀레티코의 의무 총괄 책임자를 맡은 인물이다. 그는 2026년 북중미월드컵을 마치고 국내에서 휴식하는 이강인의 메디컬 체크를 위해 직접 한국을 찾았다. 2023년 쿠팡 플레이 시리즈를 위해 아틀레티코가 한국을 방문했을 때 도림동 교육센터를 방문했던 인연으로 이번에 재방문을 한 것으로 알려졌다. 뜻하지 않게 비야론 박사가 이강인의 메디컬 체크를 위해 방한했다는 사실이 알려지면서 이적 과정이 '오피셜'을 향해 진행되고 있다는 것이 알려졌다.

이후 발표가 늦어지며 우려 섞인 목소리까지 나왔지만, 이강인은 결국 아틀레티코 유니폼을 입었다. 3년만에 스페인 복귀에 성공했다. 발렌시아(스페인)에서 프로에 데뷔한 그는 2021년 마요르카로 팀을 옮겨 두 시즌을 더 뛰었다. 파리생제르맹으로 이적하기 전까지 라리가 110경기 9골을 포함해 공식전 135경기 10골을 기록했다.

사진=PSG SNS 캡처

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스페인 '마르카'는 '이강인이 그리즈만의 7번을 물려받을 책임을 갖고 아틀레티코에 왔다. 5년간 같은 등번호를 입고 그리즈만의 길을 계속 이어간다'며 '7번은 포를란, 주니뉴 혹은 마놀로와 같은 아틀레티코의 다른 위대한 레전드들이 입은 것과 같은 번호다. 펠릭스가 실패한 이후 이강인이 신성한 등번호로 새로운 시대를 시작한다'고 큰 기대를 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com