"아우파 아틀레티!" 아틀레티코 입단한 이강인, 유창한 스페인어로 팬들에 첫 인사..."빅클럽 합류 영광, 새로운 모험 즐기고 싶어"

사진=아틀레티코 SNS 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]"아우파 아틀레티(가자 아틀레티코)!"

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아틀레티코 마드리드에 합류한 이강인이 팬들에게 첫번째 인사를 건넸다. 이강인은 26일(이하 한국시각) 아틀레티코 공식 SNS를 통해 입단 소감을 전했다. 이강인은 유창한 스페인어로 "빅클럽에 합류할 수 있어서 행복하다. 빨리 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입고 팬들과 함께 새로운 모험을 즐기고 싶다"며 소감을 전했다. 이어 "아우파 아틀레티(가자 아틀레티코)!"라고 외쳤다.

아틀레티코는 25일 구단 공식 채널을 통해 '이강인이 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다'고 발표했다. 아틀레티코는 '구단은 이강인 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 했다. 아틀레티코는 입단 예고 영상에서 슛돌이 글씨까지 새겨진 인물을 공개하는 등 이강인에 대한 특징을 묘사하는 센스까지 선보였다.

사진캡처=SNS

이어 SNS에는 '새로운 등번호 7번을 소개한다'는 영상을 올렸다. 영상에선 구단 메가스토어 직원이 다음 시즌 구단의 홈 유니폼을 등번호와 이름을 새기는 '프레스 기계'에 올려뒀다. 이어 'KANG IN'과 숫자 7 전사지를 유니폼 위에 배열한 뒤, 고열로 압력을 가하는 프레스 기계로 눌러 이강인 유니폼을 완성했다. '아틀레티코 레전드' 잉투안 그리즈만은 이 영상에 직접 붉은색과 흰색 하트로 댓글을 달기도 했다.

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아틀레티코는 이전부터 이강인 영입을 원했다. 마테우 알레마니 단장의 강력한 추진력 아래 마침내 아틀레티코 유니폼을 입었다. 발렌시아 유스 출신으로 마요르카를 거쳐 2200만 유로의 이적료에 파리생제르맹으로 이적한 이강인은 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 트로피를 들어올렸다. 마르카는 '루이스 엔리케 감독 체제의 치열한 주전 경쟁 속에서 로테이션 자원으로 활용되었으나, 아틀레티코에서는 결코 그 정도 역할에 머물지 않을 것'이라고 했다.

로이터연합뉴스

사진=PSG SNS 캡처

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선수를 키우는데 탁월한 능력을 지닌 디에고 시메오네 감독은 일찌감치 이강인을 '제2의 그리즈만'으로 키우겠다는 뜻을 전했다. 마르카는 '아틀레티코는 3500만 유로(약 520억 원)의 이적료를 지불한 만큼, 이강인이 팀의 전반적인 경쟁력을 한 단계 끌어올려 줄 핵심 전력이 되어주길 기대하고 있다'며 '세컨드 스트라이커는 물론 양쪽 측면 윙어까지 모두 소화 가능한 그의 다재다능함은 시메오네 감독의 가장 강력한 무기가 될 전망'이라고 했다.

이어 '주요 뉴스에서는 이강인의 이적 확정을 대대적으로 보도했고, 등번호 7번 이강인의 유니폼을 사기 위해 새롭게 아틀레티코 팬이 된 사람들이 매장으로 몰려드는 가운데, 서울 도심의 주요 거리와 랜드마크 건물들은 평소 모습 대신 아틀레티코 유니폼을 입은 이강인의 대형 이미지와 아틀레티코의 엠블럼, 구호 등을 내걸며 새로운 시작을 알렸다'고 했다. 마지막으로 '이강인은 아틀레티코의 한국 미니 투어를 이끌 예정'이라고 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com