"캐릭, 래시포드 복귀 반길 것" 맨유 레전드가 던진 '폭탄'…바르셀로나 완전 이적 실패 "관계 언제든 회복 가능"

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[스포츠조선 김성원 기자]마커스 래시포드(29)의 거취가 안갯속이다.

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그는 지난해 2월 맨유를 떠났다. 루벤 아모림 전 감독과의 갈등 때문이다. 래시포드는 반 시즌 애스턴 빌라 임대를 거쳐 2025~2026시즌에는 바르셀로나에서 한 시즌을 보냈다.

완전 이적 옵션이 포함된 임대였다. 바르셀로나는 2600만파운드(약 510억원)를 맨유에 지불하며 완전 영입이 가능했다. 6월 15일까지 옵션을 행사했어야 했다.

그러나 바르셀로나는 래시포드가 아닌 뉴캐슬 유나이티드에서 활약한 앤서니 고든을 영입했다. 이적료는 7000만파운드(약 1365억원)였다. 래시포드와 고든은 잉글랜드 국가대표로 2026년 북중미월드컵을 누볐다.

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래시포드는 바르셀로나에서 49경기에 출전해 14골 14도움을 기록했다. 바르셀로나는 라리가에서 2연패를 달성했다. 래시포드는 첫 리그 우승을 경험했다. 그러나 바르세로나는 끝낸 래시포드를 외면했다.

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래시포드는 맨유와 2028년 6월까지 계약돼 있다. 대행 꼬리표를 뗀 마이클 캐릭 감독의 맨유는 다음 시즌 래시포드를 1군 선수단에 복귀시킬 계획이 없는 것으로 전해졌다.

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그러나 현실은 또 다르다. 래시포드의 높은 몸값은 고민이다. 맨유는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그에서 3위를 차지해 이번 시즌 유럽챔피언스리그에 복귀한다. 래시포드의 주급도 달라진다. 맨유가 UCL 진출 티켓을 거머쥐면서 래시포드는 7월부터 주급이 32만5000파운드(약 6억3400만원)로 재조정된다.

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캐릭 감독은 래시포드의 거취에 말을 아낀 바 있다. 이런 가운데 캐릭과 함께 맨유에서 선수 생활을 한 '레전드' 웨스 브라운이 '폭탄' 발언을 했다. 캐릭 감독이 래시포드를 좋아할 것이라고 주장해 눈길을 끌고 있다.

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그는 26일(한국시각) '더선'을 통해 "캐릭 감독은 래시포드가 돌아오길 간절히 바랄 거다. 또 다른 옵션이 생기니까. 이번 시즌에 그가 합류한다면 큰 도움이 될 거"라며 "아직 어떻게 될지 확실히는 모르겠지만, 캐릭 감독에게만 달려 있다면 그는 분명히 복귀할 거라고 생각한다"고 밝혔다.

그리고 "사람들은 항상 갈등을 겪지만 축구에서는 언제든 관계를 회복할 수 있다. 그게 바로 축구의 현실이다. 래시포드가 남는다면 캐릭 감독에게 큰 힘이 될 거라고 생각한다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com