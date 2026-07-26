설마 3경기 연속골? '득점력 반등' 손흥민, 다시 터질까...캔자스시티전 선발 출격[라인업]

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 3경기 연속 득점에 도전한다.

Advertisement

LAFC는 26일 오전 11시30분(한국시각) 미국 LA의 BMO스타디움에서 열리는 스포팅 캔자스시티와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 17라운드 경기를 앞두고 있다.

손흥민이 다시 선발에 이름을 올렸다. 마크 도스 산토스 LA FC 감독은 손흥민을 공격 선봉에 세우고 드니 부앙가와 다비드 마르티네스를 양 측면에 배치했다. 마티외 초이니에르, 티모시 틸먼, 마르코 델가도가 미드필더진을 구성하고, 라이언 홀링스헤드, 라이언 포르테우스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코이 포백을 맡는다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

손흥민은 2026년 북중미월드컵 전까지 리그에서 득점 흐름이 저조했다. 북중미 챔피언스컵에서는 마수걸이 득점을 터트렸으나, 리그에서는 좀처럼 골이 없었다. 월드컵 이후 복귀전에서 첫 골을 터트리며 분위기를 바꿨다.

Advertisement

지난 18일 LA 갤럭시와의 '엘 트라피코'에서 마르코 델가도, 드니 부앙가의 연속골로 팀이 2-0으로 앞선 후반 12분 쐐기골을 폭발했다. 지난 23일 솔트레이크와의 경기에서는 전반 11분 상대 진영 가운데 지점에서 공을 잡은 손흥민은 페널티 아크 부근까지 몰고 간 후 골문 좌측 하단을 노린 왼발 슛으로 골망을 흔들며 2경기 연속골을 터트렸다.

Advertisement

손흥민은 캔자스시티와의 맞대결이 이번이 처음이다. LAFC는 직전 캔자스시티전이 지난해 6월, 손흥민 합류 전이었다. 당시 LAFC가 3대1로 제압했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com