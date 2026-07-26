[속보]또 터졌다! 손흥민, 3경기 연속골...리그 득점 부진 극복 성공(전반 진행 중)

사진=LAFC SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 3경기 연속 득점포를 가동했다.

Advertisement

LAFC는 26일(한국시각) 미국 LA의 BMO스타디움에서 열린 스포팅 캔자스시티와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 17라운드에서 1-0으로 리드 중이다.

손흥민이 다시 선발에 이름을 올렸다. 마크 도스 산토스 LA FC 감독은 4-3-3 포메이션으로 꺼내들었다. 손흥민을 공격 선봉에 세우고 드니 부앙가와 다비드 마르티네스를 양 측면에 배치했다. 마티외 초이니에르, 티모시 틸먼, 마르코 델가도가 미드필더진을 구성했고, 라이언 홀링스헤드, 라이언 포르테우스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코이 포백을 맡았다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

지난 18일 LA갤럭시와의 경기에서 후반 12분 득점포로 리그 1호골을 신고했던 손흥민은 23일에는 레알 솔트레이크를 상대로 전반 11분 상대 진영 가운데 지점에서 공을 잡아 페널티 아크 부근까지 몰고 간 후 골문 좌측 하단을 노린 왼발 슛으로 골망을 흔들며 2경기 연속골을 터트렸다. 캔자스시티를 상대로 3경기 연속골에 도전했는데, 득점은 이어졌다.

Advertisement

손흥민은 전반 5분 후방에서 이어진 패스를 수비 뒤편에서 잡아냈고, 이를 박스 안까지 몰고 가서, 구석을 노렸다. 손흥민의 슈팅은 골망을 흔들었다. 오프사이드 여부를 확인하기 위해 확인 작업까지 거쳤으나, 수비를 완벽하게 속인 움직임이었다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com