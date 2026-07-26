'6경기짜리' A대표팀 감독 공개채용 '확정'…'정치 시계'에 발묶인 KFA, 아시안컵 포기했나

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[스포츠조선 박찬준 기자]한국 축구의 파행이 이어지고 있다.

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대한축구협회(KFA)는 24일 서울 종로구 축구회관에서 이사회를 열고, 국가대표팀 감독 선발을 위한 절차를 확정했다. 대한체육회 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 감독과 코칭스태프를 묶은 사단 형태의 공개채용을 실시하기로 했다. 대상은 국내외의 자격요건을 갖춘 지도자이며, 세부 일정 및 조건은 추후 별도의 공고문을 통해 안내할 예정이다.

KFA는 대한체육회의 권고에 따라, U-20 대표팀과 올림픽대표팀 감독을 공채 방식으로 뽑았다. A대표팀의 경우, 대한체육회의 방식이 해당될 수 있을지 여부가 관건이었다. A매치 혹은 월드컵, 대륙별 축구대회 등은 국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC)이 주관한다. FIFA와 AFC 회원국은 대한체육회가 아닌 KFA다. 여기에 외국인 감독의 경우 공모에 해당하지 않는다는 점, 무엇보다 좋은 외국인 감독 선임을 위한 필수조건인 사단 구축이 불가능하다는 점도 변수였다.

하지만 공채 외에 다른 길은 없었다. 전강위는 대한체육회와 논의를 통해 최종안을 만들었다. 사실상 지금까지 전강위 회의의 대부분을 여기에 썼다고 해도 과언이 아니다. 이사회를 통해 최종 승인까지 마무리됐다.

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문제는 기간이다. KFA는 새로운 감독의 계약기간을 '11월 A매치까지'라고 발표했다. 올해 A매치는 9, 10월에 4경기, 11월에 2경기를 진행한다. 이번 결정으로 이 6경기만을 이끌 감독을 찾게 된다. 임시 감독은 예견된 수순이었다. 한국 축구는 정몽규 감독의 사퇴로 새로운 회장 선거를 준비 중이다. 향후 4년간 한국 축구를 책임질 새 감독 선임은 새 집행부의 몫이다. 전임 집행부가 꾸린 현 전강위가 정식 감독을 뽑기에는 부담이 너무 컸다.

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전강위는 임시 감독의 활동 기간을 두고 갑론을박을 벌였다. 당초만 하더라도 아시안컵까지가 유력했다. 1월 사우디 아라비아에서 아시안컵이 열린다. 아시아 대륙 최강팀을 가리는 아시안컵의 중요성은 갈수록 커지고 있다. 일본은 최다인 4회 우승을 차지하며, '아시아 넘버 1' 지위를 확실하게 했다. 그 기세를 앞세워 세계로 눈길을 돌렸고, 지금에 이르렀다. 반면 한국은 1956년과 1960년 열린 1, 2회 대회 연속 우승 이후 무려 67년간 아시안컵과 연을 맺지 못하고 있다.

전강위는 임시 감독이 아닌 '단기 감독'으로 방향을 잡았다. 단기 감독이 6번의 A매치를 통해 전력을 가다듬고 아시안컵까지 이끄는 쪽으로 그림을 그렸다. 아시안컵 결과에 따라, 새로운 집행부의 판단 아래 정식 감독의 기회를 줄 수 있도록 했다. 이 경우, 수준급의 감독들이 지원할 수 있다는 계산까지 했다. 실제 거스 포옛 전 전북 감독 등을 포함한 일부 감독들이 방식과 기간이 상관없이 지원하겠다는 뜻을 전했다.

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하지만 갑자기 기류가 바뀌었다. '아시안컵까지 이끌 감독을 현 전강위가 뽑는 것이 맞냐'는 축구계 여론에 부담을 느꼈다. K-축구 혁신위원회의 존재도 부담감이었다. 일부 전강위 사이에서 "11월까지로 시점을 제한해 버리면, 새로운 회장이 올해 안에 뽑히지 않을시 아시안컵 감독을 또 다시 뽑아야 한다"는 목소리가 있었다. 당장 6경기만을 지휘하기 위해 사단을 꾸려 지원할 후보가 있을지도 불투명했다. 하지만 전강위의 선택은 '11월까지 이끌 임시 감독'이었다.

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이번 결정으로 아시안컵에 대한 우려가 쏟아지고 있다. 예정대로 11월 A매치 이후에 감독이 선임된다 하더라도 평가전 기회도 없이 아시안컵에 나서야 한다. 그때까지 회장이 선임되지 않으면, 또 다시 임시 체제로 아시안컵을 치러야 한다. 어느 쪽이 됐던 파행은 불가피하다. 'KFA가 이번 아시안컵은 포기했냐'는 반응이 나오는 이유다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com