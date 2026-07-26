'흥부 듀오' 또 득점포 가동! 손흥민 선제골→부앙가+마르티네스 추가골, LAFC 캔자스시티전 전반 3-0 리드[MLS 전반리뷰]

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]확실한 전반 기선 제압에 성공한 LAFC다.

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LAFC는 26일(한국시각) 미국 LA의 BMO스타디움에서 열린 스포팅 캔자스시티와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 17라운드 전반을 3-0으로 리드한 채 마쳤다.

손흥민이 다시 선발에 이름을 올렸다. 마크 도스 산토스 LA FC 감독은 4-3-3 포메이션으로 꺼내들었다. 손흥민을 공격 선봉에 세우고 드니 부앙가와 다비드 마르티네스를 양 측면에 배치했다. 마티외 초이니에르, 티모시 틸먼, 마르코 델가도가 미드필더진을 구성했고, 라이언 홀링스헤드, 라이언 포르테우스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코이 포백을 맡았다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

손흥민이 단 5분 만에 터졌다. 전반 5분 후방에서 이어진 패스를 수비 뒤편에서 잡아냈고, 이를 박스 안까지 몰고 가서, 구석을 노렸다. 손흥민의 슈팅은 골망을 흔들었다. 오프사이드 여부를 확인하기 위해 비디오 판독(VAR)까지 거쳤으나, 수비를 완벽하게 속인 움직임이었다.

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리드를 잡은 LAFC가 공격을 몰아쳤다. 전반 18분에는 손흥민이 직접 얻어낸 프리킥의 키커로 나섰다. 크로스 이후 튕겨나온 공을 다시 측면에서 연결했으나, 박스 안 동료들에게 닿지 못했다. 전반 22분에는 손흥민이 측면의 체베르코에게 내줬고, 이를 박스 깊숙한 곳에서 부앙가에게 컷백 패스로 연결했다. 부앙가의 슈팅은 수비에 막혔다.

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추가골도 늦지 않게 터졌다. 전반 37분 역습 상황, 빠르게 전방으로 투입된 공을 부앙가가 잡아냈다. 박스 안까지 전진한 부앙가는 감각적인 슈팅으로 골키퍼를 넘기며 골문을 갈랐다.

전반 추가시간 4분 한 골을 더 추가했다. 마르티네스가 전방에서 부앙가의 패스를 받았고, 직접 슈팅으로 마무리하며 골문 구석을 찔렀다. LAFC 공격진 세 명이 모두 전반에 득점포를 터트렸다.

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전반은 LAFC의 3-0 리드로 마무리됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com