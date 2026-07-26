'충격' 손흥민 완장 물려받은 토트넘 캡틴, 유니폼 화형식 당할 위기..."아스널 영입 관심"→팬들 "솔 켐벨 해라" 반응 폭발

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티안 로메로의 차기 행선지 중 하나로 아스널이 떠올랐다.

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영국의 메트로는 25일(한국시각) '로메로 영입을 위해 아스널과 첼시가 깜짝 움직임을 고려 중이다'고 보도했다.

메트로는 '로메로는 2029년까지 토트넘과 계약되어 있지만, 얀 폴 판헤케, 마르코스 세네시가 합류하며 올여름 팀을 떠날 것으로 보인다. 토트넘의 주장인 그는 시즌 막판 부상으로 출전하지 못했다. 그는 에버턴전 경기 관람을 포기하고 아르헨티나 팀을 응원하러 갔다는 소식으로 인해 큰 질타를 받았다. 인터밀란도 관심을 보이고 있지만, 아스널과 첼시가 인터밀란의 계획에 큰 위협이 될 수 있다. 두 팀은 수비수 영입을 위해 후보를 물색 중이다'고 전했다.

로이터연합뉴스

로메로는 2025~2026시즌 토마스 프랭크 감독 부임 후 손흥민이 떠나며, 새로운 팀의 리더로 낙점됐다. 지난 2021년 토트넘으로 이적한 로메로는 합류 이후 줄곧 토트넘 주전으로 활약했다. 기량에는 의심이 없었다. 리더십까지 챙길 후보로 여겨졌기에 주장 완장이 어울리는 인물이라는 평가를 받기도 했다. 토트넘은 재계약으로 막대한 주급까지 안기며, 로메로를 붙잡는데 성공했다.

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하지만 토트넘의 주장으로서 로메로는 기량은 괜찮았지만, 리더십은 낙제점이었다. 로메로가 주장 완장을 찬 이후 토트넘에는 크고 작은 문제들이 이어지며, 팀이 중심을 잡지 못하고 흔들렸다. 논란의 불씨를 키운 것은 리그 최종전 당시 행동이었다. 이미 시즌 아웃이 확정된 로메로가 아르헨티나로 떠난 후 토트넘의 잔류 여부가 달린 리그 최종전을 지켜보지 않을 것이라는 주장이 나왔다. 팬들에게는 절망이었다. 다행히 로메로는 런던행 비행기를 타고 다시 토트넘으로 돌아왔으나, 비판은 여전히 쇄도했다.

로이터연합뉴스

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데 제르비 감독은 로메로 대신 판헤케, 세네시, 미키 판더펜을 활용할 수 있다고 알려졌다. 로메로로서는 토트넘 생활을 마무리하는 것이 유력한 상황, 이런 로메로를 두고 에서 파격적인 이적 행선지가 떠올랐다.

아스널이 관심을 보이고 있다는 소식이 전해졌다. 아스널과 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 유서 싶은 지역 라이벌, 북런던으로 묶인 두 팀이다. 과거 토트넘 주장이었던 솔 켐벨이 아스널로 이적하며 큰 화제를 모은 바 있다. 켐벨은 아스널 이적 후 무패 우승의 주역으로 활약했다. 로메로가 이 역사를 이어받는다면, 토트넘 팬들의 엄청난 비난은 피할 수 없다.

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로메로의 여름 거취가 화제다. 올여름 어떤 팀의 손을 로메로가 잡을지도 계속 관심이 쏠릴 예정인 가운데, 그 팀이 아스널이 된다면 여파는 대단할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com