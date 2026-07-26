'10개월 만에 3경기 연속골' 손흥민, 또또 득점포 가동→'흥부듀오' 부앙가 멀티골 작렬...LAFC, 캔자스시티전 4-0 완승[MLS 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민과 부앙가가 득점으로 승리를 완성했다.

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LAFC는 26일(한국시각) 미국 LA의 BMO스타디움에서 열린 스포팅 캔자스시티와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 17라운드에서 4대0으로 승리했다.

LAFC는 이번 승리로 월드컵 휴식기 이후 리그에서 3연승을 달렸다.

손흥민이 다시 선발에 이름을 올렸다. 마크 도스 산토스 LA FC 감독은 4-3-3 포메이션으로 꺼내들었다. 손흥민을 공격 선봉에 세우고 드니 부앙가와 다비드 마르티네스를 양 측면에 배치했다. 마티외 초이니에르, 티모시 틸먼, 마르코 델가도가 미드필더진을 구성했고, 라이언 홀링스헤드, 라이언 포르테우스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코이 포백을 맡았다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

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손흥민은 2026년 북중미월드컵까지 좀처럼 살아나지 못했던 득점력이 리그 복귀 후 반등했다. 지난 18일 LA갤럭시와의 경기에서 후반 12분 득점포로 리그 1호골을 신고했다. 23일에는 레알 솔트레이크를 상대로 전반 11분 상대 진영 가운데 지점에서 공을 잡은 손흥민은 페널티 아크 부근까지 몰고 간 후 골문 좌측 하단을 노린 왼발 슛으로 골망을 흔들며 2경기 연속골을 터트렸다. 캔자스시티를 상대로 3경기 연속골에 도전했는데, 득점을 터트리며 기세를 유지했다. 손흥민이 3경기 연속골을 터트린 것은 지난해 9월 이후 10개월 만이다.

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캔자스시티는 데얀 요벨리치, 마누 가르시아, 칼빈 해리스, 조란 바송, 라스 베리 욘센, 스테픈 아피파, 에미르 카리치, 와이엇 메이어, 오르 브롤리안, 제이콥 데이비스, 스테픈 클리블랜드가 선발 명단에 올랐다.

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손흥민이 단 5분 만에 터졌다. 전반 5분 후방에서 이어진 패스를 수비 뒤편에서 잡아냈고, 이를 박스 안까지 몰고 가서, 구석을 노렸다. 손흥민의 슈팅은 골망을 흔들었다. 오프사이드 여부를 확인하기 위해 비디오 판독(VAR)까지 거쳤으나, 수비를 완벽하게 속인 움직임이었다.

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리드를 잡은 LAFC가 공격을 몰아쳤다. 전반 18분에는 손흥민이 직접 얻어낸 프리킥의 키커로 나섰다. 크로스 이후 튕겨나온 공을 다시 측면에서 연결했으나, 박스 안 동료들에게 닿지 못했다. 전반 22분에는 손흥민이 측면의 체베르코에게 내줬고, 이를 박스 깊숙한 곳에서 부앙가에게 컷백 패스로 연결했다. 부앙가의 슈팅은 수비에 막혔다.

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추가골도 늦지 않게 터졌다. 전반 37분 역습 상황, 빠르게 전방으로 투입된 공을 부앙가가 잡아냈다. 박스 안까지 전진한 부앙가는 감각적인 슈팅으로 골키퍼를 넘기며 골문을 갈랐다.

전반은 LAFC의 2-0 리드로 마무리됐다.

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후반에도 공격의 주도권은 LAFC가 잡았다. LAFC는 후반 8분 손흥민이 박스 안에서 속공 이후 시도한 슈팅이 골키퍼에게 막히며 아쉬움을 삼켰다.

캔자스시티도 반격의 기회를 노렸다. 후반 25분 요벨리치가 수비 뒤편에서 공을 받아 슈팅을 시도했다. 다만 요벨리치의 위치가 오프사이드였고, 부심은 곧바로 깃발을 들어올렸다.

손흥민은 후반 40분 제레미 에보비세와 교체되며 그라운드를 떠났다. 다만 LAFC의 득점 행진은 이어졌다. 후반 40분 박스 우측에서 타일러 보이드의 패스를 받은 부앙가가 날카로운 슈팅으로 골망을 흔들며 멀티골을 터트렸다.

결국 경기는 LAFC의 4대0 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com