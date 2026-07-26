"초대박!" '레전드' 앙투안 그리에즈만도 응답…"아우파 아틀레티" '뉴 에이스' 이강인 아틀레티코 마드리드 합류 '기대감 폭발'

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]"아우파 아틀레티"(AUPA ATLETI)

Advertisement

아틀레티코 마드리드(스페인)의 '새 에이스' 이강인이 유창한 스페인어로 각오를 다졌다.

이강인은 26일(이하 한국시각) 아틀레티코 마드리드 공식 계정을 통해 입단 소감을 전했다. 그는 "빅클럽에 합류하게 돼 매우 행복하다. 빨리 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 새로운 모험을 팬들과 함께 즐기고 싶다. '아우파 아틀레티'(AUPA ATLETI)"를 외쳤다. '아우파'는 바스크어에서 유래한 말로 '힘내라, 화이팅, 가자' 등 친근한 인사나 응원 구호로 쓰인다.

아틀레티코 마드리드는 25일 이강인의 영입을 공식 발표했다. 구단은 '한국 국가대표 이강인의 이적에 PSG와 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다'고 알렸다. 이강인은 등번호 7번을 달고 5년 동안 아틀레티코 마드리드에서 뛸 예정이다. '마르카' 등 현지 언론에 따르면 아틀레티코 마드리드는 PSG에 이적료는 3500만유로, 옵션 500만유로를 지불했다. 이는 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 발생한 5000만 유로에 이어 한국 선수 역대 이적료 2위에 해당하는 금액이다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

Advertisement

이로써 이강인은 3년 만에 스페인 복귀를 알렸다. 그는 2023년 7월 파리생제르맹(PSG)으로 이적하기 전까지 스페인 프리메라리가 무대에서 5시즌(발렌시아 3시즌, 마요르카 2시즌) 동안 공식전 135경기를 뛰었다. 발렌시아에선 2018~2019시즌 코파 델 레이 우승컵을 들어올렸다. 레알 마요르카에선 7골-10도움을 남기며 팀의 핵심으로 자리잡았다. 이후 PSG로 건너가 124경기에서 16골-16도움을 남겼다. 프랑스 리그1 3회, 유럽챔피언스리그(UCL) 2회, 쿠프 드 프랑스 2회, 트로페 데 샹피옹 2회, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 1회, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 1회 등 총 11개의 트로피를 들어올렸다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

Advertisement

이강인 합류에 기대감이 피어오른다. 이강인은 '에이스' 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 달던 7번을 물려 받았다. 구단은 '이강인은 왼발잡이 미드필더로 공격형 미드필더와 양쪽 측면을 모두 소화한다. 뛰어난 경기 시야와 세련된 볼 컨트롤, 패스와 슈팅 능력이 돋보인다'고 했다. 그리에즈만도 이강인 합류 영상에 직접 붉은색과 흰색 하트로 댓글을 달았다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com