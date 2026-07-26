'나를 비판해, 꼴좋다' 산투스 복귀한 브라질 스타 네이마르, 2골 폭발 후 포커 카드 세리머니로 맞대응..'며칠 전 포커대회 출전 비난에 반응했다'

(FILES) Santos' forward #10 Neymar celebrates scoring the opening goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Paraguay's Deportivo Recoleta and Brazil's Santos at the Rio Parapiti stadium in Pedro Juan Caballero, Paraguay, on May 5, 2026. Two and a half months after playing his last match for Santos, Neymar will once again pull on the shirt of Pele?s former club on July 25, 2026 to face bottom-of-the-table Chapecoense, in one of the opening fixtures of matchday 20 of the 2026 Brazilian Championship. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 국가대표 공격수 네이마르(산투스)가 북중미월드컵 후 클럽 복귀 첫 경기서 멀티골을 터트렸다. 그리고 독특한 세리머니로 메시지를 전했다.

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네이마르가 선발 출전한 산투스는 26일(한국시각) 브라질 상파울루 빌라 벨미로에서 벌어진 샤페코엔세와의 2026~2027시즌 브라질 세리에A 20라운드 홈경기서 2대2로 비겼다. 네이마르는 전반 36분 선제골을 넣었고, 1-2로 끌려간 후반 44분 동점 PK골을 넣어 팀의 무승부를 이끌었다.

주장 완장을 찬 네이마르는 90분 풀타임을 뛰었고, 평점 9점으로 가장 높았다.

네이마르는 브라질 국가대표로 최근 막내린 북중미월드컵에 참가했다. 브라질은 16강에서 만난 노르웨이에 1대2로 져 대회를 마감했다. 종아리 부상을 안고 이번 월드컵에 참가한 네이마르는 노르웨이전서 PK로 한골을 넣었다. 네이마르는 브라질이 노르웨이에 패해 탈락한 후 눈물을 흘렸고, 대표팀 은퇴 의사를 밝혔다.

TOPSHOT - Brazil's forward #10 Neymar reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

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산투스로 복귀한 네이마르는 첫 경기서 선제골을 터트린 후 독특한 세리머니를 펼쳐 전세계적으로 주목을 받았다. 카드 게임에서 딜러가 카드를 나눠주는 제스처를 취했다.

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그는 최근 산투스의 남미컵 대회 경기가 벌어진 날 결장한 후 브라질 포커 선수권 대회에 참가해 질타를 받았다. 네이마르는 포커 게임에 진심이다. 축구 선수 은퇴 후 프로 포커 플레이어 전환을 공언했을 저도로 포커 마니아다. 그는 축구와 포커 둘다 상대의 심리를 읽고 타이밍을 잡아야 한다는 비슷한 점을 느낀다고 말한 바 있다.

TOPSHOT - Brazil's forward #10 Neymar (R) and forward #11 Raphinha (L) react after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

브라질 매체 글로보는 "TV 중계 영상에는 카드를 섞는 듯한 손짓을 하며 '꼴좋다'라고 말하는 모습도 찍혀다"면서 "포커 대회 출전을 둘러싼 비난의 목소리를 향한 메시지로도 해석될 수 있다"고 전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com