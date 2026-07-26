'나를 비판해, 꼴좋다' 산투스 복귀한 브라질 스타 네이마르, 2골 폭발 후 포커 카드 세리머니로 맞대응..'며칠 전 포커대회 출전 비난에 반응했다'

[스포츠조선 노주환 기자]브라질 국가대표 공격수 네이마르(산투스)가 북중미월드컵 후 클럽 복귀 첫 경기서 멀티골을 터트렸다. 그리고 독특한 세리머니로 메시지를 전했다.
네이마르가 선발 출전한 산투스는 26일(한국시각) 브라질 상파울루 빌라 벨미로에서 벌어진 샤페코엔세와의 2026~2027시즌 브라질 세리에A 20라운드 홈경기서 2대2로 비겼다. 네이마르는 전반 36분 선제골을 넣었고, 1-2로 끌려간 후반 44분 동점 PK골을 넣어 팀의 무승부를 이끌었다.
주장 완장을 찬 네이마르는 90분 풀타임을 뛰었고, 평점 9점으로 가장 높았다.
네이마르는 브라질 국가대표로 최근 막내린 북중미월드컵에 참가했다. 브라질은 16강에서 만난 노르웨이에 1대2로 져 대회를 마감했다. 종아리 부상을 안고 이번 월드컵에 참가한 네이마르는 노르웨이전서 PK로 한골을 넣었다. 네이마르는 브라질이 노르웨이에 패해 탈락한 후 눈물을 흘렸고, 대표팀 은퇴 의사를 밝혔다.
산투스로 복귀한 네이마르는 첫 경기서 선제골을 터트린 후 독특한 세리머니를 펼쳐 전세계적으로 주목을 받았다. 카드 게임에서 딜러가 카드를 나눠주는 제스처를 취했다.
그는 최근 산투스의 남미컵 대회 경기가 벌어진 날 결장한 후 브라질 포커 선수권 대회에 참가해 질타를 받았다. 네이마르는 포커 게임에 진심이다. 축구 선수 은퇴 후 프로 포커 플레이어 전환을 공언했을 저도로 포커 마니아다. 그는 축구와 포커 둘다 상대의 심리를 읽고 타이밍을 잡아야 한다는 비슷한 점을 느낀다고 말한 바 있다.
브라질 매체 글로보는 "TV 중계 영상에는 카드를 섞는 듯한 손짓을 하며 '꼴좋다'라고 말하는 모습도 찍혀다"면서 "포커 대회 출전을 둘러싼 비난의 목소리를 향한 메시지로도 해석될 수 있다"고 전했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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