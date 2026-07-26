초토화된 한국 축구와 비교되네 "월드컵 우승하겠다"던 일본 축구의 새출발은 목표 수정부터...日회장 "2030년 월드컵 목표는 8강!"

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[스포츠조선 박찬준 기자]일본축구협회(JFA)가 눈높이를 낮췄다.

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JFA는 24일 도쿄에서 기자회견을 열고, 2030년 월드컵 목표를 8강으로 하향 조정했다. JFA는 'JFA 2005 선언'을 통해 2030년까지 월드컵 4강 진출을 목표로 내세웠지만, 기자회견에 나선 일본 대표팀 출신 주장인 미야모토 쓰네야스 회장은 "8강이 목표"라고 밝혔다.

일본은 2026년 북중미월드컵을 앞두고 '우승'을 목표로 내걸었다. 이유 있는 자신감이었다. 대회 개막 전 평가전에서 브라질, 잉글랜드 등을 차례로 격파한 데다, 26명의 엔트리 중 23명을 유럽파로 채울 정도로 최강의 스쿼드를 자랑했다. 네덜란드, 스웨덴 등이 포진한 '죽음의 조' F조를 2위로 통과했지만, 32강에서 '영원한 우승후보' 브라질에 1대2로 패했다. 일본은 또 다시 토너먼트 승리 실패라는 결과를 받아들였다.

일본은 2002년 한-일월드컵, 2010년 남아공, 2018년 러시아, 2022년 카타르, 2026년 북중미 대회까지 다섯차례나 조별리그 통과에 성공했지만, 아진 단 한번도 토너먼트에서 승리하지 못했다. 이같은 현실을 감안, 목표를 맞췄다.

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미야모토 회장은 "이번 대회에서 8강에 오른 팀들과의 차이가 여러 가지 데이터를 통해 드러났다"며 "일본은 아직 한 번도 월드컵 8강에 오른 적이 없다. 이번 대회의 8강전과 4강전을 보면서 느낀 것은, 그 수준은 상당히 높다는 점"이라고 평가했다. 이어 "2005년 선언 당시와는 월드컵 참가국 수를 비롯한 여러 상황이 달라졌다. 그런 부분은 지금 시점에서 수정이 필요하다고 생각한다"고 설명했다.

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일본은 이 목표를 위해 발빠른 움직임에 나섰다. 2022년 카타르 대회와 2026년 북중미 대회에서 대표팀을 이끌던 모리야스 하지메 감독을 유임했다. 다만 기간은 아시안컵까지다. 당초 지휘봉을 내려놓을 것이라는 예상과 달리, 이례적인 반년 계약을 맺었다.

아시안컵 종료 이후에는 새 시대를 연다. 오이와 고 21세 이하(U-21) 대표팀 감독이 성인 대표팀 지휘봉을 물려받는다. 오이와 감독은 2018년 J1리그 가시마 앤틀러스를 이끌고 아시아챔피언스리그 우승을 이끌었고, 2021년 일본 U-21 대표팀에 취임했다. 이어 2024년 U-23 아시안컵을 제패하며 2024년 파리올림픽 본선 진출을 이끌고, 8강 진출을 달성하기도 했다. 오이와 감독은 내년 3월 정식 부임할 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com