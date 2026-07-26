韓 축구 에이스 무시하나...日 망언 폭발! "이강인, 알레마니 디렉터 덕분에 ATM 이적 성사"→"원래 구보가 우선순위" 헛소리 작렬

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 언론이 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적에 대해 의문을 제기했다.

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일본의 골닷컴 일본판은 25일 '아틀레티코가 이강인 영입을 공식적으로 발표했다'고 보도했다.

아틀레티코는 25일 구단 홈페이지를 통해 '이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 구단은 이강인 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 공식 발표했다. 이강인은 이번 이적으로 한국 선수로는 최초로 라리가 3대 빅클럽에서 뛰게 됐다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이강인과 손흥민의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

오랜 시간 아틀레티코가 염원했던 이적이다. 2023년부터 아틀레티코는 이강인의 영입을 원했다. 다만 당시에는 파리 생제르맹(PSG)의 영입 레이스 합류로 막판에 판이 흔들렸다. 3년이라는 시간 동안 어긋났던 이강인과 아틀레티코의 인연은 이번 여름에서야 다시 이뤄질 수 있었다. 이강인은 아틀레티코의 7번, 앙투완 그리즈만의 등번호를 이어받았다. 팀의 차기 에이스로서 합류했음을 알렸다.

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다만 일본 언론은 아틀레티코가 이강인보다 앞서, 일본 선수 영입을 원했다고 주장했다. 골닷컴 일본판은 '아틀레티코는 아시아 시장 개척 등을 목표로 아시아 선수 영입을 원했다. 당초 최우선 순위로는 이강인 외에 구보 다케후사의 이름이 있었다. 지난해 여름에는 구보의 우선순위가 높았다고 알려졌고, 이강인은 거의 다뤄지지 않았다'고 전했다.

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이어 '상황이 바뀐 것은 지난해 10월이다. 마테우 알레마니가 아틀레티코의 새로운 스포츠 디렉터로 부임했다. 알레마니는 이강인과의 연이 깊기에, 아틀레티코에 이강인 영입을 추진했다'며 알레마니의 부임 덕분에 이강인이 아틀레티코의 영입 후보로 급부상할 수 있었다고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

구보 또한 일본을 대표하는 에이스로 꼽히는 선수다. 이미 라리가에서 몇 시즌 활약한 경력도 있다. 다만 구보와 이강인의 최근 몇 시즌 활약상을 고려하면, 구보가 이강인보다 아틀레티코의 유력 후보가 될 수 있는 조건이 부족하다. 구보는 최근 3시즌 라리가에서 16골 13도움을 기록했다. 이강인은 16골 15도움으로 기록 면에서도 우위다. 더욱이 이강인은 매 시즌 36경기 이상을 소화하며, 단단한 내구성을 선보였다. 반면 구보는 직전 시즌 부상으로 27경기 출전에 그쳤다.

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아시아 내에서의 인기를 고려해도, 이강인의 압승이다. 이강인은 PSG 입단 당시에도 유니폼 판매량이 당시 팀 내 최고 스타였던 킬리안 음바페와 견줄 수준이라고 알려졌다. 일본 내 스타인 구보와 달리, 이강인은 한국 축구를 넘어 아시아 축구의 아이콘으로서 자리매김하고 있다. 아틀레티코 입장에서도 이강인 영입이 축구적으로나, 사업적으로나 더 훌륭한 결과물일 수밖에 없다.

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일본의 부러움 섞인 시기까지 받는 이강인의 아틀레티코 이적이 성사됐다. 아틀레티코의 새로운 에이스로서 경력의 전환기를 맞이한 이강인이 복귀한 라리가 무대에서 어떤 모습을 보여줄지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com