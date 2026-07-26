'이강인, 상상만으로도 즐겁다' 구보, 음바페, 야말, 페란 토레스 월드컵 '빅스타'들과 줄줄이 맞대결..'스페인, 프랑스와는 노는 물이 달라졌다'

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 명문 아틀레티코 마드리드 7번 유니폼을 입은 이강인은 한달 앞으로 다가온 새 2026~2027시즌에 세계적인 스타들과 줄줄이 맞대결을 앞두고 있다. 스페인 라리가는 프랑스 리그1과는 비교가 안 되는 빅클럽과 빅스타들이 대거 포진해 있다. 아틀레티코는 지역 라이벌 레알 마드리드는 물론이고 FC바르셀로나 등과 자주 빅매치를 펼치게 된다. 스페인 클럽에는 이번 북중미월드컵을 누볐던 수많은 스타들이 속해 있다. 프랑스 대표 공격수 킬리안 음바페, 브라질의 비니시우스 주니오르(이상 레알 마드리드), 스페인 우승 주역 라민 야말, 페란 토레스(이상 바르셀로나), 이강인의 절친 일본 국가대표 에이스 구보 다케후사, 스페인 공격수 오야르사발(이상 레알 소시에다드) 등으로 수두룩하다.

FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - AFC Qualifiers - Group C - Japan v Indonesia - Suita City Stadium, Suita, Japan - June 10, 2025 Japan's Takefusa Kubo celebrates scoring their second goal REUTERS/Issei Kato/File Photo

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이강인이 프리시즌을 통해 아틀레티코의 주전 자리를 꿰찰 경우 이들과 새 시즌 수 차례 맞대결을 펼쳐야 한다. 스페인 라리가 사무국은 최근 새 시즌 경기 일정을 발표했다. 따라서 이강인과 상대들의 매치 날짜가 이미 확정돼 있다.

우선 이강인과 구보의 한-일 대결을 보자. 아틀레티코는 소시에다드와 오는 9월 14일(원정)과 내년 1월 8일(홈) 두 차례 정규리그 맞대결을 갖는다. 이강인과 구보는 둘다 어린 시절부터 스페인 축구 유학을 통해 양국의 에이스로 성장했다. 정서적으로 공감대가 형성돼 있다. 그러면서도 한-일 축구의 미래를 이끌 라이벌이기도 하다. 구보는 이미 소시에다드 공격의 핵심이다. 부상만 없다면 선발 출전은 거의 확실하다. 이강인만 선발로 나선다면 한-일 스타들의 매치업이 볼만할 것 같다. 둘다 공격 2선에서 상대 골문을 노리게 된다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Dylan Martinez SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

다음은 '마드리드 더비'다. 전쟁과 같은 라이벌전이다. 아틀레티코와 레알은 오는 9월 21일(홈)과 내년 4월 5일(원정) 두 차례 리그 맞대결한다. 레알 마드리드의 간판은 음바페다. 이강인은 음바페와 파리생제르맹에서 한 시즌 같이 뛴 적이 있다. 음바페는 2024년 여름, 파리생제르맹에서 레알 마드리드로 이적했다. 3년 만에 스페인 리그로 컴백한 이강인과 음바페는 이제 동지가 아닌 적으로 대결한다.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: (EDITOR'S NOTE: Tonal effects have been applied to this image) Lamine Yamal #19 celebrates after his team mate Ferran Torres #7 scored the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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아틀레티코는 바르셀로나와 새 시즌에 총 세번 맞대결이 잡혀 있다. 오는 11월 9일(홈)과 내년 2월 8일(원정) 두 차례 리그에서 만나고, 2월 3일엔 슈퍼컵 대결을 갖게 된다. 바르셀로나에는 스페인의 월드컵 우승 주인공들이 수두룩하다. 야말은 물론이고, 과거 이강인의 발렌시아 유스 동료였던 페란 토레스, 젊은 센터백 쿠바르시, 에릭 가르시아, 미드필더 다니 올모, 가비, 페드리 등이 포진해 있다.

Spain's Ferran Torres (7) celebrates scoring their first goal during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)

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스페인 라리가는 빅3 클럽 말고도 상대적으로 작지만 강한 아틀레틱 빌바오, 비야레알, 베티스, 셀타비고처럼 매우 까다로운 팀들이 수두룩하다. 이강인에겐 매 라운드가 A매치처럼 치열하고 힘든 대결이 될 것이다. 등번호 7번의 무게감처럼 파리생제르맹 때와는 비교하기 어려운 큰 책임감을 가질 것 같다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com