"토트넘에 만족 못 해? 그럼 나가!" '4500만 파운드' 루카스 베리발 이적설, 로베르토 데 제르비 감독 분노 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 분노했다.

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영국 언론 'BBC'는 26일(이하 한국시각) '데 제르비 토트넘 감독은 오클랜드 FC(뉴질랜드)와의 비시즌 친선 경기를 앞두고 구단에 만족하지 못하는 선수는 떠나라는 강경한 메시지를 던졌다'고 보도했다.

토트넘은 2025~2026시즌 최악을 경험했다. 토마스 프랑크 감독 체제로 시작했으나 기대에 미치지 못했다. 이고르 투도르 감독이 시즌 중 지휘봉을 잡았지만 달라진 것은 없었다. 결국 토트넘은 또 한번 결단을 내렸다. 데 제르비 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 시즌 최종전에서 가까스로 잔류에 성공했다. 10승11무17패(승점 41)를 기록하며 잔류 마지노선인 17위로 1부 리그에 살아남았다.

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데 제르비 감독은 "부임 초기부터 내 생각은 확고했다. 토트넘에 남고 싶지 않은 선수, 이곳에 있는 것을 자랑스럽게 여기지 않는 선수는 떠나야 한다. 선수들이 이곳에 머무는 것을 자랑스럽고 행복하게 여기며, 큰 동기부여를 안고 그라운드에 오르기를 바란다. 월드컵에서도 볼 수 있듯 현대 축구에서는 동기부여가 차이를 만든다. 그 동기부여는 한 팀에 머무는 것을 행복하게 여기는 데서 나온다"고 말했다.

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이와 같은 발언은 최근 루카스 베리발의 거취를 둘러싸고 이적설이 제기된 가운데 나왔다. 베리발은 현재 노팅엄의 관심을 받고 있다. 토트넘은 노팅엄이 제시한 3800만 파운드의 1차 제안을 거절했다. 노팅엄은 이적료를 4500만 파운드로 상향해 재차 영입을 시도할 것으로 알려졌다.

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데 제르비 감독은 "아직 베리발과 이야기를 나누지 않았다. 며칠 안에 대화를 나눌 것이다. 구단과 베리발, 그리고 우리 모두를 위해 문제없이 최선의 결정을 내릴 것이다. 무엇보다 우리의 이적시장은 아직 끝나지 않았다. 전력 보강을 마무리해야 한다. 최소 2명, 혹은 그 이상의 선수를 추가로 영입할 필요가 있다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com