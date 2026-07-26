[현장리뷰]"대어 잡았다!" '이동경 1골-1도움'→'야고 극적 쐐기골' 울산 HD, '1위' FC서울 3-1 제압

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]울산 HD가 FC서울을 제압했다.

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울산 HD는 26일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 원정경기에서 3대1로 이겼다. 울산(9승4무7패)은 6경기 만에 승리를 챙겼다. 올 시즌 첫 대결에서 1대4로 완패했던 아픔도 설욕했다. 반면, 1위 서울(13승3무4패)은 무패행진을 '6'에서 마감했다.

울산은 3-4-3 포메이션이었다. 에릭, 이동경, 이진현이 공격에 앞장섰다. 허리엔 조현택, 토마스, 이규성 장시영이 위치했다. 수비는 김영권 정승현 서명관이 담당했다. 골문은 조현우가 지켰다.

서울은 4-4-2 전술을 활용했다. 클리말라와 안데르손이 공격을 이끌었다. 송민규, 바베츠, 이승모 정승원이 중원을 형성했다. 포백엔 김진수, 로스, 야잔, 최준이 자리했다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용했다.

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180도 다른 분위기의 두 팀이었다. '홈팀' 서울은 최근 6경기에서 5승1무를 기록하며 1위 자리를 지키고 있었다. 반면, 울산은 최근 5경기에서 2무3패에 그쳤다. 4위 자리도 위태로웠다.

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결전을 앞둔 김현석 울산 감독은 '배수진'을 쳤다. 그는 "우리가 (올 시즌 서울) 첫 경기에서 대패했다. 선수들도 그걸 갚아 주고 싶다는 생각을 한다. '백'(Back)은 없다. 전진만 있다. 실점 하더라도 우리가 골을 넣으면 팬들은 좋아하시지 않을까 싶다. 뒤꽁무니 빼는 것보다. 후방이 너무 뚫려서 실점이 많기는 한데 나 또한 공격적인 스타일"이라며 간절함을 드러냈다. 울산은 이날 '영입생' 토마스를 처음으로 선발 투입했다. '수비 리더' 김영권은 센터백 중심이 아닌 왼쪽으로 자리를 이동했다. '주포' 야고와 말컹은 벤치에 남겨 후반을 대비했다.

김기동 서울 감독은 경계심을 감추지 않았다. 그는 "(상대 라인업) 활동량을 가지고 가려는 것 같다. 로테이션을 돌아가면서 제로톱 형태로 나올 것 같기도 하다. 우리를 끌어내려고 하는 생각을 하는 것 같다. 정통 스트라이커가 없다는 것이 어떻게 작용할지 잘 모르겠다"며 "바깥에서 다른 때보다 정신을 차리고 있어야 하지 않을까 생각한다"고 했다.

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뚜껑을 열었다. 울산의 카드가 적중했다. 압박을 통해 상대 볼을 탈취한 뒤 연달아 득점포를 가동했다. 첫 골은 불과 4분 만에 나왔다. 이동경과 이진현이 순간적인 압박으로 공격 기회를 창출했다. 중원에 있던 이규성이 공을 이어받았고, 이동경의 발끝을 거쳐 에릭이 '골 맛'을 봤다. 무려 336일 만의 득점이었다. 분위기를 탄 울산은 전반 12분 추가골을 넣었다. 이번엔 에릭이 압박을 통해 상대 실수를 끌어냈고, 이동경이 공을 잡아 단독 드리블로 득점까지 완성했다. 울산이 2-0으로 리드를 잡았다. 다급해진 서울 선수들은 둥글게 모여 마음을 다잡았다. 또한, 잔빈 32분 이승모 대신 문선민을 넣어 빠르게 변화를 가지고 갔다. 서울은 상대 진영에서 공격을 전개하며 득점 기회를 노렸지만 뜻을 이루지 못했다. 울산이 전반을 2-0으로 앞선 채 마감했다.

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후반 시작과 동시에 서울이 교체 카드를 꺼내들었다. 야잔 대신 박성훈을 투입했다. 분위기는 달라지지 않았다. 서울은 후반 12분 안데르손 대신 조영욱을 투입했다. 울산도 김영권과 에릭 대신 이재익과 강상우를 넣어 맞불을 놨다.

두드리던 서울이 기어코 상대 골문을 열었다. 후반 16분 문선민이 길게 올린 크로스를 정승원이 가슴 트래핑으로 받아 오른발슛을 꽂아 넣었다. 정승원은 최근 3경기 연속골, 후반기 5경기에서 5골을 넣는 물오른 득점력을 자랑했다. 울산이 변화를 택했다. 후반 27분 이동경과 장시영을 빼고 심상민과 야고를 넣었다. 기세를 올린 서울은 더욱 거세게 상대를 몰아붙였다. 하지만 서울의 슈팅은 상대 골문을 살짝 빗나갔다. 울산이 뒷심을 발휘했다. 후반 추가 시간 야고의 쐐기골이 나왔다. 야고는 조현우가 길게 올린 크로스를 잡아 서울 로스와의 몸싸움을 이겨내고 '원샷원킬' 득점을 완성했다. 울산이 3대1로 웃었다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com