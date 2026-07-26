[현장인터뷰]'최악의 상황→1위 FC서울 제압' 김현석 감독 "선수들이 주인공…결실을 봐서 기쁘다"

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"결실을 봐서 기쁘다."

Advertisement

김현석 울산 HD 감독의 말이다.

울산 HD는 26일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 원정경기에서 3대1로 이겼다. 울산(9승4무7패)은 6경기 만에 승리를 챙겼다.

경기 뒤 김 감독은 "나보다는 선수들이 주인공이 돼야 할 것 같다. 우리 나름대로 서울을 이기기 위해 코칭스태프, 선수들 모두 애쓴 부분이 많다. 그 결실을 봐서 기쁘게 생각한다. 오늘의 공은 온전히 선수들의 것"이라며 "리그에서 굴곡이 있다고 생각한다. (무승이) 조금 길기는 했지만, 우리가 1위 팀인 서울을 이기면서 상승 기류를 타지 않을까 생각한다. 더 준비를 잘 해야겠지만, 오늘과 같은 경기력이라고 하면 선수들이 충분히 좋은 경기 할 것으로 생각한다"고 말했다.

Advertisement

울산은 올 시즌 서울과의 첫 경기에서 1대4로 완패했다. 이날 경기를 앞두곤 에릭, 이동경 이진현을 '제로톱'으로 내세우는 강수를 뒀다. 김 감독은 "속성으로 준비를 했는데 선수들이 정말 잘 구현해줬다. 구현도 구현이지만 일단 본인들의 모든 것을 쏟아냈다. 팀이 이기는 것에 헌신했다. 그렇게 평가하고 싶다"며 "제로톱은 사실 굉장히 걱정을 했다. 선수들이 힘을 다해서 해줬다. 매 경기 이렇게 나갈 수는 없지만, 필요에 따라 하겠다. 제로톱, 스리백, 포백 등도 팀 상황에 따라 병행할 계획이다. 선수들과 소통을 굉장히 많이 하고 있다. 선수들도 짧은 시간이지만 능력이 있기 때문에 훈련해서 대비하는 게 좋을 것 같다"고 했다.

Advertisement

사실 울산은 직전 홈 경기에서 인천 유나이티드에 1대2로 패했다. 최악의 분위기 속 원정에 나섰다. 김 감독은 "(인천전 뒤) 허심탄회하게 미팅했다. 외국인 선수, 어린 선수, 베테랑 모든 선수가 나에게 쏟아냈다고 해야할까요. 나도 선수들에게 내가 필요한 얘기, 해줄 얘기를 미팅을 가진 시간이 굉장히 좋았던, 유익한 시간이었다. 선수들이 모든 것을 다 내려놓고 경기력을 발휘하는 데 원동력이 되지 않았을까 싶다"고 믿음을 드러냈다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com