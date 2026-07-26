"중국인에게 7번 줬어" 이강인 충격 인종차별! 그리즈만과 비교 '비난 일색'…실력으로 증명하는 드라마 쓸까

이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드로 합류하면서 스페인 라리가 무대를 다시 밟는다. 시작부터 현지 반응은 달갑지 않다. 그의 등번호 7번을 두고 비난이 난무하고 있다. 인종차별적 표현도 서슴지 않고 있다.

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스페인 마르카는 26일(한국시각) '한국인 선수는 그리즈만의 유산을 이어받아, 앞으로 5년 동안 그의 빈자리를 메우는 것을 목표로 한다'고 보도했다. 이강인은 아틀레티코의 전설적인 선수 그리즈만의 후계자로 주목받고 있다. 그리즈만은 아틀레티코에서 10시즌을 보내면서 구단 역사상 최다 득점자로 남았다.

이강인은 그리즈만의 등번호 7번을 물려받았다. 그만큼 막중한 책임감을 안고 아틀레티코에서의 생활을 시작한다. 5년 동안 그리즈만의 성과에 뒤처지지 않는 활약을 펼쳐야 한다는 부담이 있다.

사진=아틀레티코 마드리드

팬들은 벌써부터 이강인을 믿지 못하고 있다. 구단이 이강인의 등번호가 에이스를 뜻하는 7번임을 발표하자 여론은 좋지 않았다. 필요한 선수지만, 그리지만의 등번호를 이어받을 정도는 아니라는 반발이 심하다.

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사회관계망서비스(SNS)에서 한 팬은 "7번은 월드클래스 선수에게 주는 경우가 아니라면 아예 결번해야 한다"며 "아시아인들에게 유니폼을 팔아 수익을 올리려고 그리즈만의 7번을 그냥 넘겨준 구단의 행태는 정말 부끄럽고, 수치스럽다"고 악평했다.

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또다른 팬은 "이번에는 정말 잘못 판단했다. 위대한 전설인 그리즈만에 대한 존중을 생각했다면, 최소한 1년 정도는 그 번호를 비워둬야 했다"며 "게다가 그 번호를 중국인에게 줬다니, 손흥민이라도 되는 줄 알았는가"라고 비난했다. 한국인인 이강인을 중국인으로 평가한 것은 인종차별적 의도가 다분해 보인다.

이강인 입장에서는 부정적인 여론에 맞서 드라마를 쓸 기회이기도 하다. 그만큼 전성기를 맞은 이강인의 기량이 출중하기에 우려는 적다. 첫 시즌 만에 팬들을 영광하게 할 수 있을지 기대를 모은다.

사진=아틀레티코 마드리드

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시메오네 감독의 역할이 무엇보다 중요하다. 이강인의 잠재력을 한 단계 더 폭발시켜야 하는 과제를 안게 됐다.

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매체는 '이제 시메오네는 이강인을 세계적인 스타로 끌어올리기 위한 작업에 이미 착수했다'며 '아틀레티코의 새로운 7번, 이강인에게 주어진 앞으로의 5년은 그리즈만이 남긴 업적을 이어받는 동시에 자신의 시대를 만들어가는 시간이 될 전망이다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com