[현장인터뷰]'패장' 김기동 감독 "보약이 되는 경기로 바꿔야 한다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"보약이 되는 경기로 바꿔야 한다."

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김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 26일 서울월드컵경기장에서 열린 울산 HD와의 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기에서 1대3으로 패했다. 서울(13승3무4패)은 무패행진을 '6'에서 마감했다.

경기 뒤 김 감독은 "선수들이 홈에서 보여준 투혼은 칭찬할만하다. 시즌 치르면서 나올 수 있는 경기라고 생각한다. 빨리 극복하고 우리가 가고자 하는 길을 가는 게 중요하지 않을까 생각한다"며 "사람이다보니까, 덥기도 하니 풀어질 수 있구나 싶었다. 계속 집중하고 있지만 풀어질 수 있구나 싶다. 우리에겐 보약이 되는 경기로 바꿔야하지 않을까 생각한다"고 말했다.

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서울은 경기 시작 불과 12분 만에 두 골을 허용했다. 후반 들어 정승원의 득점으로 추격했지만, 승패를 뒤집지 못했다. 김 감독은 "흐름적으로 초반에 좋았다. 골대 맞췄지만. 안데르손이 첫 골 내줄 때 실수를 했다. 두 번째도 사실 빌드업하다가 안일한 실수로 골을 내줬다. 더 이상 물러날 수 없어서 이승모에게 미안하다고 말했다. 골을 넣기 위해, 상대 수비 패턴에 따라 조정을 했다. 선수 위치 조정하면서 골을 넣기 위해 노력했다"고 돌아봤다.

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서울은 8월 1일 전주월드컵경기장에서 전북 현대와 격돌한다. 전반기 마지막 경기. 공교롭게도 리그 1, 2위의 대결이다. 김 감독은 "코리아컵, 아시아챔피언스리그(ACL) 2 등은 (우승) 바라볼 여건이 되지 않는다. 여러가지 힘든 상황에서 기회를 갖지 못한 선수들을 어필할 기회가 되길 바란다. 전북은 좋은 팀이고 강팀이라고 생각한다. 하지만 우리가 그 전북이란 큰 산을 넘어야 한다. 오늘 경기 약을 먹고 좋은 결과를 가지고 오길 기대한다"고 다짐했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com