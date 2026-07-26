'뭐? 주장 손흥민을 대체한다고?' 리더십 밑천 드러낸 토트넘 주장 로메로. 불과 1년 만에 '이적 처리 명단' 올랐다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 토트넘 홋스퍼 시절 손흥민은 에이스 리더였다.

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엔제 포스테코글루 감독 부임 이후 정식 주장이 됐다. 2023년이었다.

토트넘은 시즌 초반 강력했다. 손흥민은 주장으로서 팀원들의 절대적 지지를 받았다.

전통적인 카리스마형 주장이 아니었다. 현지매체와의 인터뷰에서 손흥민은 "선수들이 잘 따라와줘서 주장직이 힘들지 않다. 그냥 내가 먼저 뭔가를 하면 선수들이 잘 지원해준다"고 했다.

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데스티니 우도지, 파페 사르 등은 "손흥민은 우리에게 뭐라고 하지 않는다. 단지 그는 모든 훈련에 가장 열심히 참여하고, 모범적인 모습을 보인다. 우리는 그냥 따라가면 된다. 주장으로서 손흥민은 완벽하다"고 했다.

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손흥민이 첫 주장을 맡았던 2023~2024시즌 토트넘은 EPL 5위를 차지했다. 유로파리그 진출권을 획득했다. 한때 1위까지 치고 올라가는 등 초반 돌풍을 이어갔고, 결국 객관적 전력의 한계로 인해 5위로 떨어졌다. 하지만, 손흥민 주장 체제는 완벽하게 성공했다.

다음 시즌 토트넘은 프리미어리그 17위에 그쳤지만, 유로파리그 우승을 차지하며 '우승의 한'을 풀었다. 당시 토트넘은 손흥민과의 재계약 협상에 대해 소극적 태도로 일관하면서 스스로 팀 케미스트리를 흔들었다.

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결국 손흥민은 LAFC로 떠났다. 주장 손흥민의 공백이 있었지만, 토트넘은 호언장담했다. 손흥민이 주장이던 시절 부주장을 맡은 부동의 센터백이자 차기 리더 크리스티안 로메로가 있었기 때문이다.

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토트넘 팀 내부에서 로메로는 강력하면서도 효율적 리더로 평가받았다. 하지만, 토트넘은 틀렸다.

토트넘은 시즌 초반부터 부진했다. 17위에 그쳤고, FA컵, EFL컵에서도 조기에 탈락했다. 부상 악재와 함께 팀 케미스트리는 자취를 감췄다.

에이스 리더 손흥민의 공백이 처절하게 느껴지는 시즌이었다.

결국 토트넘은 실패했고, 로메로는 토트넘을 떠나려 한다.

축구전문매체 스카이스포츠는 26일(한국시각) '인터 밀란은 토트넘 주장 크리스티안 로메로 영입에 관심을 보이고 있다. 인터 밀란은 이번 여름 중앙 수비수를 영입하고 싶어한다. 로메로는 인터 밀란의 영입 목표 중 한 명이다. 적절한 제안이 나온다면 토트넘이 로메로를 이적시킬 것으로 기대된다. 토트넘과 로메로는 2029년까지 계약 중'이라고 했다.

로메로의 중앙 수비 능력은 여전히 뛰어나지만, 잦은 부상과 다혈질적 성격은 여전히 불안 요소다. 토트넘 역시 주장이지만, 로메로에 대해서 큰 기대를 걸지 않고 있다. 인터 밀란에 적절한 오퍼가 온다면 보낼 의향이 있기 때문이다.

스카이스포츠는 '28세인 로메로는 지난 시즌 무릎 부상으로 결장했고, 5시즌 동안 124경기에 출전해 12골을 기록했다. 프리미어리그에서 4번의 퇴장을 받았다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com