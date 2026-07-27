'이럴수가' 女 심판 난투극 말리려다 '철퍼덕', 뇌진탕 증세 보여 결국 교체 OUT, 선수들 유니폼 선물 '훈훈한 마무리'

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[스포츠조선 윤진만 기자]프랑스에서 심판이 뇌진탕 부상으로 교체되는 황당 사건이 발생했다.

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영국공영방송 'BBC' 등 현지 매체는 26일(한국시각), 마틸드 데몽케이 심판이 프랑스 포르바흐의 슐로스베르크 스타디움에서 열린 메스와 포르투나 시타르트간 친선경기 도중 부상을 입었다고 보도했다.

양팀은 프리시즌 친선경기답지 않게 거칠게 몸싸움을 벌이더니, 결국 전반 38분 정면 충돌했다. 메스 선수가 시타르트 선수의 유니폼을 잡아당기자, 시타르트 선수들이 격하게 반응하며 난투극이 벌어졌다. 많은 선수가 그라운드에서 뒤엉켜 감정 싸움, 몸싸움을 벌였다.

이 경기를 관장하던 데몽케이 주심은 휘슬을 부는데 그치지 않고 직접 싸움에 개입했다. 선수들을 물리적으로 떼어놓으려는 시도를 벌였는데, 건장한 남성 선수들에게 이리저리 치이면서 의도치않게 그라운드에 쓰러졌다. 이 순간, 데몽케이 주심은 잠시 의식을 잃은 것으로 전해졌다. .

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선수들과 의료진의 도움을 받은 그녀는 결국 다시 일어났지만, 휘슬을 다시 불순 없었다. 하프타임에도 증세가 나아지지 않으면서 결국 부심에게 역할을 맡기고 대기실에 남아 휴식을 취했다. 놀랍게도 경기를 관중석에서 관람하던 지역 심판이 후반전에 임시로 부심을 맡았다. 이른바 '친선경기'에서 발생한 이 사건은 경기의 이미지와 스포츠 자체에 큰 충격을 안겼다. 경기에선 메스가 3-1로 승리했다.

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경기 후 데몽케이 주심의 상태는 점차 호전됐다. 선수들은 경기 후 데몽케이 주심에게 사과를 했다. 메스 선수들은 심판에게 유니폼을 사과의 의미로 유니폼을 선물했다.

프랑스 여자 심판 2급 자격을 보유한 데몽케이 주심은 프랑스 1부리그에선 대기심, 2부리그와 지역리그에선 주심으로 활동하고 있다. 선수 출신으로 18세에 의학 공부를 시작해 현재 의대 인턴으로 일하면서 심판일을 겸하고 있다. 이날은 그녀의 짧다면 짧은 심판 경력에 특별한 날로 기억될 것 같다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com