'대통곡' 최후통첩 임박! 호드리구 내년 매각 추진→복수의 EPL 구단 관심…부상 복귀 후 시장 가치 회복 우선

복수의 EPL 구단이 관심을 갖고 있는 호드리구. 사진=365스코어스

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드가 공격수 호드리구를 내보낼 가능성이 커지고 있다.

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스페인 피차헤스는 26일(한국시각) '레알 마드리드는 호드리구가 회복을 마칠 때까지 기다린 뒤, 2027년 겨울 이적시장에서 그를 매각하는 방안을 추진할 계획이다'고 보도했다.

호드리구는 중장기적으로 구단의 전력 구상에 포함되지 않고 있는 것으로 알려졌다. 레알 마드리드는 그가 심각한 무릎 부상에서 회복을 마치면 매각을 검토할 것으로 예상된다. 호드리구는 현재도 재활을 이어가고 있으며 2027년 초까지는 경기에 복귀할 수 없을 전망이다. 레알 마드리드의 스포츠 디렉터진은 최종 결정을 내리기에 앞서 호드리구의 회복 상태가 확인할 것으로 알려졌다.

매체는 '호드리구는 레알 마드리드와 2028년까지 계약을 맺고 있지만, 현재 그의 잔류는 구단의 전력 계획에서 더 이상 우선순위로 여겨지지 않고 있다'며 '호드리구는 2026년 3월 오른쪽 무릎 전방십자인대와 외측 반월상연골이 파열되는 부상을 당했다'고 설명했다.

사진=365스코어스

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호드리구는 레알 마드리드 의료진의 관리에 따라 재활 훈련을 진행하고 있다. 빠른 회복이 가능하다면 내년 1월부터 경기에 복귀할 수 있을 것으로 전망된다. 호드리구는 부상을 당하기 전부터 입지를 잃고 있었다. 새로운 공격수들의 합류와 내부의 치열한 경쟁으로 인해 팀 내 비중이 줄어든 것이다.

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이번 이적시장에서 레알 마드리드가 단행한 영입은 공격진 포지션의 경쟁을 더욱 심화시켰다. 호드리구가 복귀 허가를 받게 되면 조세 무리뉴 레알 마드리드 감독은 더욱 다양한 공격 옵션을 활용할 수 있게 된다. 그만큼 주전 자리를 확보하기는 더욱 어려워질 전망이다.

레알 마드리드는 호드리구가 부상 중인 상황에서 성급하게 매각을 추진할 생각은 없어 보인다. 구단의 목표는 호드리구가 다시 경기에 출전할 때까지 기다려 그의 시장 가치가 회복됐을 때 협상에 나서는 것이다. 현재까지 구체적인 제안이 들어왔다는 소식은 전해지지 않았다. 복수의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 최근 몇 달 동안 관심을 보였을 뿐이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com