"이강인은 전설로 떠난다" 이별에도 축복한 PSG 팬들의 '감동 메시지'…"그의 왼발은 AT 마드리드를 행복하게 할 것"

PSG 시절 이강인 이미지 모음. 사진=PSG

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 파리생제르망(PSG)과의 작별을 고했다. 현지 팬들도 이강인에게 감사의 인사를 전했다.

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프랑스 VIPSG는 26일(한국시각) '이강인이 공식적으로 PSG와의 시간을 마무리했다'며 '아틀레티코 마드리드로 완전 이적한 이강인은 PSG와 자신의 전 동료들, 그리고 PSG 팬들에게 감사의 마음을 전하는 긴 메시지를 남겼다'고 보도했다.

이강인은 PSG에서 세 시즌을 보낸 뒤 팀을 떠났다.

이강인은 "큰 꿈을 안고 파리에 처음 왔을 때가 아직도 생생하다"며 "그동안 과분한 사랑을 받았기에, 이 작별을 어떤 말로 시작해야 할지 많은 고민을 했다. 먼저 구단에 감사 인사를 전하고 싶다"고 전했다.

사진=PSG

이강인은 자신을 응원해준 팬들에게도 각별한 마음을 드러냈다.

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그는 "무엇보다, 언제나 한결같이 저를 응원해 주셨던 팬 여러분께 다시 한번 감사 인사를 드린다"며 "파르크 데 프랭스에서 여러분의 함성을 들을 때마다 그 마음을 느꼈고, 평생 잊지 못할 기억이다"고 말했다.

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이어 "우리는 함께 잊지 못할 역사를 썼다"며 "두 시즌 연속 챔피언스리그 우승, 그리고 그 밖의 수많은 트로피까지 그 모든 순간을 여러분과 함께할 수 있어 진심으로 영광이었다"고 덧붙였다.

사진=PSG

PSG 팬들도 이강인의 떠나는 길에 축복을 빌었다.

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한 팬은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인의 투지와 왼발은 아틀레티코를 행복하게 만들어줄 것이고, 그는 전설로 떠난다"며 "파르크 데 프랭스로 돌아온 그에게 우리가 헌정과 환영의 시간을 가질 수 있기를 바란다"고 전했다.

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또 다른팬은 "모든 PSG 팬들을 대신해 이강인에게 감사하다는 말을 전한다"며 "당신은 살아 있는 전설이다. 모든 것이 감사하다"고 말했다.

이강인은 지난 2023년 여름 스페인 라리가 마요르카에서 PSG로 이적했다. 이후 다양한 포지션을 소화했고, 뛰어난 기술을 보여주면서 자신의 가치를 입증했다. 주요 선수들의 부상 상황에서 빈자리를 완벽히 메웠다는 평가를 받는다. 그의 존재가 PSG의 UEFA 챔피언스리그 2연패에 큰 역할을 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com