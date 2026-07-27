'초대형 스크린' 이강인 등장! 스페인도 깜짝 놀랐다…"한국인들 유행 쫓고, 축구 안 좋아해" BUT 선수 파급력은 막강

서울 대형 전광판에 띄워진 이강인의 아틀레티코 마드리드 입단 이미지. 사진=아스

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]스페인도 주목한 이강인의 화려한 이적 공식 발표가 끝났다. 아틀레티코 마드리드는 본격적으로 한국 시장 공략에 나선다. 한국 팬들의 유니폼 구매행렬에 큰 기대를 걸고 있다.

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스페인 아스는 26일(한국시각) '이강인은 이제 2031년까지 아틀레티코 선수다. 한국인 선수의 영입은 아시아에서 대대적인 발표와 함께 이뤄졌다'며 '서울의 중심부에 설치된 3000㎡ 규모의 스크린에 이강인의 아틀레티코 입단을 알리는 이미지가 등장했다'고 보도했다.

사진=아틀레티코 마드리드

이강인의 이적이 한국에 가져올 파급력은 상당하다. 비교적 주목받지 못하는 프랑스 리그1에서 스페인 라리가로 무대를 옮긴다. 바르셀로나와 레알 마드리드가 있는 라리가다. 이전보다 한국팬들에게 큰 관심을 받을 것으로 예상된다. 이강인의 파급력에 대해 아스와 인터뷰한 인물은 서울 이랜드(K리그 2)에서 뛰고 있는 오스마르 이바녜스다.

그는 이강인의 아틀레티코 이적이 가져올 영향에 "이강인은 이미 화려한 우승 경력을 갖고 있고, 한국 대표팀에서도 매우 중요한 선수로 평가받고 있다"며 "손흥민의 기량이 예전 같지 않은 상황에서 한국은 새로운 스타를 찾고 있다"고 말했다.

사진=아틀레티코 마드리드

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이강인은 전소속팀인 파리생제르망(PSG)에서 기대했던 만큼의 주도적인 역할을 맡지는 못했다. 한국 팬들이 기대했던 수준만큼 많은 출전 기회를 얻지는 못한 것이다.

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이에 대해 오스마르는 "팬들은 단순히 선수가 빅클럽에 소속되고 우승 트로피를 차지하는 것만을 원하는 게 아니다"며 "경기에 출전하고 팀에서 중요한 선수가 되는 것도 원한다"고 설명했다.

오스마르는 한국 시장의 특징에 대해서도 소개했다.

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그는 "한국은 유행을 따라가는 나라다"며 "아틀레티코는 한국에서 훨씬 더 많이 관심을 받고, 거리에서는 아틀레티코 유니폼을 입은 사람들을 많이 보게 될 것"이라고 주장했다. 이어 "축구를 아주 좋아하는 나라는 아니지만 대표팀은 매우 열정적으로 응원한다"면서도 "한국 사람들은 축구라는 스포츠 그 자체보다는 선수 자체를 더 좋아한다"고 덧붙였다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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박지성이 EPL에서 뛰던 시절 한국에서는 맨체스터 유나이티드 팬들이 기하급수적으로 늘어났다. 손흥민의 토트넘 홋스퍼 시절에는 토트넘 유니폼이 전국에서 목격되기도 했다.

이강인의 영입은 경기력을 넘어서 상업적 의미도 강하다고 매체는 주장했다. 한국 시장에 아틀레티코를 알리는 게 구단의 우선 목표다.

아스는 '이제 한국 시장은 아틀레티코에 매우 중요한 홍보 무대가 될 전망이다'며 '아틀레티코는 이미 몇 년 전부터 한국과 상당한 연결고리를 만들어왔다. 최근 서울에서 친선경기를 치른 것도 그 증거다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com