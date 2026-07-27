'韓 축구 에이스' 이강인, 마침내 이적 '오피셜' 떴는데..."한 달 동안 경기 출전 못할 수도" ATM 합류 확정→활약 최대 변수 등장

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드 활약에 변수가 될 수 있는 요소가 있다.

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스페인의 마르카는 26일(한국시각) '이강인은 엄청난 핸디캡이 있다'고 보도했다.

마침내 나온 공식발표, 이강인은 아틀레티코 이적을 확정했다. 구단은 25일 홈페이지를 통해 이강인 영입을 공식 발표했다. 아틀레티코는 '한국 국가대표 이강인 이적에 PSG와 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다'고 전했다. 계약 기간은 5년, 이강인은 3년 만에 익숙했던 스페인 무대로 복귀를 알렸다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

이적료 수준도 대단하다. 총액 4000만 유로로 알려졌다. 2023년 나폴리에서 바이에른 뮌헨 이적 당시 김민재가 기록했던 5000만 유로에는 못 치지만, 손흥민이 토트넘 이적 당시 기록한 3000만 유로는 뛰어넘으며, 역대 한국 선수 이적료 2위에 올랐다.

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기대감은 대단하다. 이미 등번호에서부터 팬들의 환호성을 받았다. 이강인은 아틀레티코에서 데뷔 이후 처음으로 7번을 달고 뛴다. 전임자는 앙투완 그리즈만, 아틀레티코를 대표하는 레전드였다. 전설의 번호를 이어받는 이강인에 대한 관심이 커질 수밖에 없다. 이미 이강인은 여러 차례 그리즈만의 대체자로 평가받은 바 있다. 이강인의 활약에 더 많은 팬들의 시선이 쏠릴 수 밖에 없는 상황이 조성됐다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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하지만 우려가 있다. 이강인의 아틀레티코 적응, 라리가 재적응에 걸림돌이 될 수 있는 요소가 제기됐다. 마르카는 '아틀레티의 세 번째 영입 선수인 이강인의 큰 걸림돌이 있다. 그는 라리가 적응 문제가 아닌 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵이 문제다. 한국 대표팀 주축인 이강인은 1월 7일부터 2월 5일 열리는 아시안컵에서 결승에 오른다면 최대 한 달 동안 리그 경기에 나서지 못할 수 있다. 이는 아틀레티코의 새로운 스타에게 영향을 미칠 수 있는 문제다'고 설명했다.

2027년 아시안컵은 2026년 북중미월드컵의 아쉬움을 달랠 수 있는 기회다. 한국은 1960년 열린 대회 이후 우승이 없다. 이강인으로서는 이미 북중미월드컵에서 대표팀 에이스로 떠올랐기에, 아시안컵 차출은 사실상 확정이나 다름없다. 아틀레티코로서는 이강인이 활약을 이어가는 시기에 팀을 한 달이나 떠나야 하는 변수가 발생할 수 있다.

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큰 기대를 받고 합류한 이강인의 아틀레티코행, 벌써부터 이강인의 공백 우려까지 제기되고 있다. 2026~2027시즌 이강인이 아틀레티코에서 아시안컵 차출마저 반대하고 싶어질 활약을 선보일지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com