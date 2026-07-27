韓 축구 미래 밝다! '제2의 이강인' 김민수, 빅리그 주전 도약 기회 잡을까..."라기가 구단들 관심"→선수도 "좋은 제안 오면 고려"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수를 향한 스페인 구단들의 관심이 뜨겁다.

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글로번 스포츠 언론 원풋볼은 26일(한국시각) '알메리아가 김민수에 대한 관심을 유지하고 있다'고 보도했다.

원풋볼은 '김민수는 최근 에스파뇰을 비롯해 라리가 구단들의 관심을 끌었다. 이는 알메리아의 계획에 변화를 가져올 수 있다. 김민수가 1부 팀으로 이적한다면 알메리아가 영입할 가능성은 상당히 낮아진다'고 전했다.

이어 '알메리아는 김민수를 재능과 스피드, 그리고 일대일 찬스를 만들어낼 수 있는 공격수 물색 과정에서 주목했다. 공격 옵션이 풍부해질 것이라 기대했다'고 덧붙였다.

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기대감이 큰 유망주다. 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작한 김민수는 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했다. 스페인 무대, 쟁쟁한 재능들 사이에서도 돋보였다. 곧바로 지로나 B팀으로 향한 김민수는 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능이 빛을 발했다. 시티풋볼그룹에 속한 지로나의 뎁스를 고려하면 김민수의 재능은 확연히 돋보이는 무언가를 갖췄다고 평가받기에 충분했다.

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성장은 꾸준했다. 2024~2025시즌 당시 김민수는 미첼 산체스 감독의 부름을 받아 지로나 1군에 합류했다. 긴 시간은 아니었지만, 라리가 데뷔까지 성공하며, 지로나가 얼마나 김민수에게 큰 기대감을 갖고 있는지를 직감하게 했다. 이후 2025~2026시즌에는 출전 시간을 위해 2부 임대를 택했다. 안도라에 합류한 김민수는 나이에 비해 완숙한 기량으로 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약하며 실전 경험을 쌓았다.

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올여름은 김민수와 지로나의 입장이 뒤바뀌었다. 김민수는 2부에서 확실하게 재능을 선보이며 라리가 구단들의 관심이 등장하고 있다. 에스파뇰, 알라베스 등의 이름이 거론되는 상황이며 잉글랜드 챔피언십으로 강등된 웨스트햄 영입 루머도 나왔다. 빅리그 무대에서 충분히 통할 수 있는 재능임을 입증한 셈이다. 다만 지로나로서는 이제 성장세를 탄 재능을 놓칠 수 없는 입장, 문제는 직전 시즌 강등으로 2부로 추락했다는 점이다. 김민수를 설득해 팀에 남기는 것이 차기 시즌 승격을 위한 과제가 될 수 있기에 올여름 선수와 구단의 선택이 중요할 수밖에 없다.

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김민수는 지로나에 있는 상태에서 모든 가능성을 열어둔 상태다. 최근 프리시즌 친선 경기 이후 인터뷰에서 김민수는 "잔류를 고려하고 있다. 물론 더 좋은 제안이 온다면 어떤 가능성이든 받아들일 준비가 됐다"고 했다. 스페인 무대의 시선을 한 몸에 받는 유망주, 김민수의 선택에 관심이 쏠리고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com