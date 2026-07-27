이강인도, 하무스도 떠났다...PSG, 또 한 명의 이적 후보 결정→HERE WE GO 속보 "리버풀이 영입 경쟁 선두"

사진=파브리치오 로마노 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)이 또 한 명의 특급 재능을 매각할 수 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 26일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '리버풀이 4월부터 브래들리 바로콜라 영입 경쟁에서 선두를 달리고 있다. 그들은 이 거래를 추진 중이다'고 속보를 전했다.

로마노는 '바르콜라는 이적에 열려 있다. PSG와의 거래가 성사된다면 리버풀에 우선권을 줄 것으로 이해된다. 리버풀은 이적료와 세부 사항에 대한 PSG의 입장을 기다리고 있다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

바르콜라는 리옹에서 프로 데뷔 후 1군에서 활약하며, 주가를 높였다. 리옹의 주전을 차지한 첫 시즌 당시 31경기 7골-9도움, 곧바로 PSG의 관심을 받아 이적했다. PSG에서도 활약을 이어갔다. 특히 2024~2025시즌은 58경기에서 21골-18도움으로 커리어 하이를 경신했다. 다만 2025~2026시즌은 기류가 달라졌다. 확실한 주전 자리에서 밀려났다. 흐비차 크바라츠헬리와의 경쟁에서 이기지 못한 바르콜라는 중요 경기에서 선발로 나서는 횟수가 크게 줄었다.

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PSG는 이미 올여름 주전 자리에서 밀려난 선수들이 여럿 팀을 떠났다. 시작은 곤살루 하무스였다. 루이스 엔리케 감독 체제에서 최전방 공격수로 주전 자리에 올라서지 못한 하무스는 올여름 AC밀란 유니폼으로 바꿔입었다. 이강인도 마찬가지였다. 2023년 여름 PSG에 합류했을 때와 달리 중요 경기 출전 비중이 크게 줄었다. 이강인은 구애의 손을 뻗은 아틀레티코 마드리드의 손을 잡고 떠났다.

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바르콜라 또한 상황이 다르지 않았기에 이적설에 빠르게 불이 붙었다. 손을 내민 구단은 리버풀, 모하메드 살라 이적 이후 측면에서 파괴력을 보여줄 수 있는 자원이 부족한 리버풀은 바르콜라 영입으로 공격진 보강을 원하고 있다. 적극적인 구애 끝에 영입전에서 좋은 자리를 선점해둔 상황, PSG와의 협상만 순조롭게 진행된다면 영입이 성사될 가능성이 크다. 다만 PSG가 높은 이적료를 고수하고 있기에 협상에서 얼마나 타협점을 찾는지가 관건이 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com