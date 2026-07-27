韓 축구 대형 호재! '국가대표 공격수' 오현규, 마침내 EPL 제안 도착하나..."빅리그 구단들 예의주시"→"월드컵 활약으로 관심 폭발"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규를 향한 관심이 계속 등장하고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)도 관심을 보이고 있다는 소식이 나왔다.

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튀르키예의 알란야스포르는 26일(한국시각) 'EPL 팀들이 오현규를 주시하고 있다'고 보도했다.

알란야스포르는 '오현규와 관련해 주목할 만한 소식이 전해졌다. 오현규에게 유럽 구단들이 관심을 보인다는 소식이 전해졌다. 특히 EPL 구단들이 오현규를 예의주시하고 있다. 오현규가 미트윌란전에 출전했을 당시 유럽 구단 관계자들이 관중석에서 그를 지켜봤다고 한다'고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

월드컵 활약이 중요하게 작용했다고 평가했다. 알란야스포르는 '월드컵에서 대한민국 대표팀으로도 활약했던 오현규는 대회에서의 뛰어난 활약으로 주목을 받았다. 오현규의 높아진 인지도는 유럽 클럽들의 관심을 끌어모으는 중요한 요인으로 작용했다. 구단은 이제 그에 대한 모든 제안을 검토하고, 이적 과정에 면밀히 주시할 것이라 알려졌다'고 설명했다.

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튀르키예의 포트막 또한 '미트윌란전에 출전했던 오현규는 유럽 구단들, EPL 구단들의 관심을 받고 있다는 소식이 전해졌다. 특히 구단 관계자들이 미트윌란전에서 오현규를 주목했던 것이 전해졌다'고 밝혔다.

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오현규는 지난 2025~2026시즌 당시 반전에 성공했다. 기존 소속팀 헹크에서 어려움을 겪던 지난겨울, 이적시장에서 베식타스의 구애를 받으며 변화를 택했다. 뜨거운 상승새를 보였다. 데뷔 이후 3경기 연속골을 시작으로, 후반기를 16경기 8골 2도움의 뛰어난 성적으로 마쳤다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 결승골을 터뜨리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

문제는 베식타스의 상황이었다. 세르겐 얄츤 감독이 팀을 떠나고, 새롭게 빈센조 이탈리아노가 부임하며, 오현규의 감독 잔혹사가 이어질 위기에 놓였다. 이미 이탈리아노 감독과 베식타스는 새로운 공격수 영입에 몰두하고 있다는 소식이 전해지고 있다. 오현규로서는 주전 경쟁에서 밀릴 수 있는 상황, 올여름 이적 여부가 중요할 수밖에 없다.

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월드컵 활약 덕분에 관심을 모은 것으로 보인다. 오현규는 지난달 12일 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 교체로 출전해 결승골을 넣으며 2대1 승리를 이끌었다. 2022년 등번호 없이 예비 선수로서 동행했던 기억을 덮는 활약상이었다. 월드컵 활약에 주목한 유럽 구단들이 오현규의 영입을 고려 중인 것으로 보인다.

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마침내 빅리그 진출 시그널이 등장한 오현규다. 올여름 꿈에 그리던 유럽 5대 리그 진출에 성공할 수 있을지도 이적시장 관전 포인트다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com