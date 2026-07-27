'생애 첫 7번' 이강인, 이적하자마자 날벼락...설마 또 '독박 축구'인가, ATM 최전방 최대 변수 등장→"아스널, 알바레스-요케레스 맞교환 제안 준비"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게는 악재가 될 수 있다. 아틀레티코 마드리드 최전방에 변화 가능성이 제기됐다.

Advertisement

글로벌 스포츠 언론 ESPN 소속의 루이스 라르고 기자는 26일(한국시각) '아스널이 훌리안 알바레스를 위한 거대한 제안을 준비 중이다'고 보도했다.

라르고 기자는 '아스널이 훌리안 알바레스 영입 경쟁에 본격적으로 뛰어들었으며, 1억 유로에 달할 수 있는 제안을 준비 중이이다. 협상에 빅토르 요케레스도 포함시킬 계획이다'고 전했다.

로이터연합뉴스

알바레스는 2022~2023시즌 맨체스터 시티 이적으로 유럽 무대에 입성하며, 본격적인 커리어 상승 궤도에 올랐다. 2000년생의 어린 나이에도 돋보이는 밸런스와 드리블, 정확한 슈팅까지 모두의 시선을 사로잡기에 충분했다. 아르헨티나의 전설적인 공격수 세르히오 아게로가 비교 대상으로 거론될 정도였다. 2022년 카타르 월드컵에서는 아르헨티나의 우승까지 기여하며, 몸값을 끌어올렸다.

Advertisement

알바레스는 맨시티에서 백업 스트라이커 역할에 만족하지 않았다. 아틀레티코로 향하며 다시 주전으로 도약했다. 2024~2025시즌 54경기 29골, 아틀레티코에서 다시금 맹활약을 이어갔다. 2025~2026시즌도 52경기 20골-10도움으로 팀에 일조했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

문제는 알바레스의 거취였다. 알바레스는 올여름 아틀레티코 이적시장의 최대 변수로 떠올랐다. 꿈에 그리던 바르셀로나의 관심, 아스널의 제안 등과 함께 알바레스의 이적 가능성이 대두됐다. 아틀레티코는 완강하게 높은 이적료를 고수 중이지만, 알베레스의 의사와 함께 이적 여부에 우려가 깊어지고 있다. 아스널은 대형 제안을 준비하며 알바레스와 아틀레티코의 마음을 흔들 계획이이다. 아틀레티코가 이를 수용한다면 알바레스 대신 막대한 이적료와 요케레스를 품게 된다.

요케레스가 합류한다면 이강인에게는 변수다. 알바레스는 라리가 무대에서 검증된 자원, 새롭게 아틀레티코의 합류한 '7번' 이강인의 파트너로 안성맞춤일 수 있다. 반면 요케레스는 2025~2026시즌 아스널 이적으로 본격적인 빅클럽 생활을 시작했다. 첫 시즌은 기대 이하였다. 일부 하위권을 상대로 터졌던 득점, 전방에서의 부단함 움직임 등과 달리 중요 경기에서 침묵했다. 요케레스 합류 시 이강인의 활약에 대한 부담이 더 커질 수 있는 점도 사실이다.

로이터연합뉴스

Advertisement

아틀레티코 최전방에 대한 불확실성이 날이 갈수록 늘어가고 있다. 결정되지 않은 알바레스의 거취, 아스널의 제안과 함께 올여름 아틀레티코를 흔드는 이적 사가가 마무리될 수 있을지도 귀추가 주목된다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com