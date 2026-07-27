'오일머니 재가동' HERE WE GO 독점! 사우디 알 힐랄, 에버턴 간판 세네갈 국대 공격수 은디아예 영입 협상 중..'서머빌 하나로 만족 못해'

은디아예 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 네덜란드 국가대표 공격수 크리센시오 서머빌을 영입해 화제를 모았던 사우디아라비아 명문 알 힐랄이 또 한 명의 프리미어리거 핵심 선수를 노린다. 그 주인공은 에버턴의 간판 공격수 일리만 은디아예다. 알 힐랄은 세네갈 국가대표인 은디아예를 이적시키기 위해 에버턴과 협상을 시작한 것으로 알려졌다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노에 따르면 알 힐랄은 은디아예의 영입 가능성을 놓고 에버턴과 협상에 착수했다. 사우디 최고 부자구단인 알 힐랄은 며칠 전 웨스트햄에서 서머빌을 영입한 데 이어 한 명의 스타 선수를 더 추가하길 원하는 것으로 알려졌다.

TORONTO, ONTARIO - JUNE 26: Iliman Ndiaye #13 of Senegal celebrates with teammate Sadio Mane #10 after scoring his team's fifth goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Senegal and Iraq at Toronto Stadium on June 26, 2026 in Toronto, Ontario. Robert Cianflone/Getty Images/AFP (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

은디아예는 이적에 열려 있는 입장이며, 최종 결정은 에버턴이 그를 매각할 의사가 있는지 여부에 달려 있다. 만 26세인 그는 지난 시즌 프리미어리그 32경기에서 6골-3도움을 기록했다. 에버턴의 주요 공격 자원 중 한 명이다. 에버턴은 2024년 여름, 은디아예를 프랑스 마르세유에서 이적료 1800만유로를 지불하고 영입했다.

은디아예는 이전에 첼시, 애스턴 빌라 이적설이 제기되기도 했지만 구체적으로 진행되지는 않았다. 그는 에버턴과 2029년 6월까지 계약돼 있으면 현재 시장가치는 5300만유로다. 최근 끝난 북중미월드컵에서 세네갈 대표로 출전해 1골-2도움을 기록했다. 세네갈은 32강전에서 벨기에에 난타전 끝에 2대3으로 져 대회를 마감했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 26, 2026 Senegal's Iliman Ndiaye celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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2000년생인 은디아예는 뛰어난 볼 키핑 능력과 현란한 드리블 테크닉으로 상대 압박을 뚫어내는 파괴력을 갖췄다. 2선 전 지역을 소화할 수 있고, 활발한 전방 압박이 가능하다. 보완해야 할 점도 있다. 공격 포인트 생산의 기복이 있고 골결정력 면에서 아쉬움을 보일 때가 있다. 피지컬이 압도적이지 않아 강한 신체 접촉이나 거친 수비에 고전하기도 한다.

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은디아예의 사우디 프로리그 진출은 현재 진행형이다. 좀더 지켜볼 필요가 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com