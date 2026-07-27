[오피셜]"진짜 미안한 것 맞아!" 월드컵 역사상 최악의 결승전…'폭행 피해자' 다니 올모 분노 폭발→아얄라 아르헨티나 코치 사과 거부

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'폭행 피해자' 다니 올모(스페인)가 분노했다. 급기야 가해자의 사과를 거부했다.

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영국 언론 '익스프레스'는 27일(이하 한국시각) '올모는 경기 뒤 발생한 폭력 사태에서 로베르토 아얄라 아르헨티나 월드컵대표팀 코치와 충돌한 사건에 대해 자신의 입장을 밝혔다'고 보도했다.

스페인은 20일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 결승전에서 연장 접전 끝에 1대0으로 승리했다. 이로써 스페인은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 우승컵을 거머쥐었다.

경기 뒤 충격적인 일이 발생했다. 아르헨티나의 레안드로 파레데스 등 일부 선수와 코치진이 우승을 자축하던 스페인 선수단과 물리적 충돌을 일으킨 것이다. 특히 이 과정에서 아얄라 코치가 올모를 가격하는 모습이 중계 화면에 포착돼 공분을 샀다.

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아얄라 코치는 스페인 '발렌시아 캐피털 라디오'와의 인터뷰에서 "당연히 죄송하게 생각한다. 내 위치에 있는 사람으로서 감정이나 상대방의 언행 때문에 기분이나 행동이 영향을 받아서는 안 된다"며 "사람들이 말하는 것처럼 주먹질은 아니었다. 올모의 말에 순간적으로 반응한 것뿐이다. 그를 다시 만나게 된다면 직접 사과할 것이다. 경기가 끝난 뒤 보니 경기장 한가운데에서 몸싸움이 벌어지고 있었다. 우리는 우리 선수들을 그곳에서 빼내기 위해 달려갔다. 내가 한 행동에 대해서는 책임을 지겠다. 내 의도와는 달랐다고 해서 변명이 될 수는 없다"고 말했다.

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올모가 분노했다. 그는 "미안하다고 말하면서도 내가 한 말에 대한 반응이었다고 주장하는 사람은 진심으로 미안해 하는 게 아닐 것이다. 왜냐하면 나는 그에게 아무 말도 하지 않았기 때문이다. 그러니 나는 그의 사과를 필요로 하지 않는다. 진정으로 우리를 정의하는 것은 실수가 아니라 겸손하고, 진실하며, 품위 있게 실수를 인정하는 용기다. 나의 가족, 수 많은 팬이 경기를 볼 때 나는 그들이 우리의 경기 방식, 승리 방식, 무엇보다 우리의 행동에 자부심을 느끼길 바란다"고 말했다.

이어 "축구의 중요성을 생각하면 우리 선수들은 어린이들과 미래 세대의 롤모델이 돼야 한다는 큰 책임감을 느낀다. 우리는 놀라운 월드컵을 경험했고, 전 세계가 그 모습을 지켜봤다. 오랜 노력 끝에 세계 챔피언이 됐다"고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com