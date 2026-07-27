韓 축구 대형 악재! '월드컵 스타' 오현규 믿지 않는다...HERE WE GO 전격 확인 "베식타시 새 스트라이카 영입 추진"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]베식타시가 오현규를 대신할 공격수로 다르윈 누셰스를 영입할 것이라는 이적설은 사실이 아니었다. 하지만 베식타시는 오현규를 전적으로 신뢰하지 않는다.

Advertisement

유럽 이적시장 전문가 샤샤 타볼리에리는 25일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 '다르윈 누녜스가 올 시즌 종료 시점까지 베식타스로 임대 이적하는 계약 합의에 가까워지고 있다'고 보도했다.

이번 겨울 이적시장에서 베식타시는 과감한 시간을 보내고 있다. 세르겐 얄츤 감독 체제에서도 지난 시즌 성과를 내지 못하자 공격적인 투자를 진행 중이다. 빈센조 이탈리아노 감독이 지휘봉을 잡은 후 베식타시는 특히 공격진을 물갈이하는 중이다. 이미 아스널의 주력 자원 중 하나였던 레안드로 트로사르를 전격 영입했다. 이후 베식타시는 계속해서 모하메드 살라 영입을 위해 노력하는 중이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

살라를 영입하기에 앞서 누녜스를 영입할 것이라는 소문이 퍼졌다. 베식타시가 앞서 로멜루 루카쿠, 두산 블라호비치 등도 노렸기에 스트라이커 차선책으로 보였다. 누녜스는 2021~2022시즌 벤피카에서 미친 활약을 선보이면서 빅클럽의 관심을 받았다. 당시 누녜스를 원했던 팀은 위르겐 클롭이 이끌던 리버풀이었다. 거액의 이적료를 주고 영입했지만 누녜스는 골 결정력 난조라는 단점을 결국 극복하지 못하고 말았다.

결국 2025년 여름에 리버풀은 누녜스를 사우디아라비아 알 힐랄로 매각했다. 그러나 알 힐랄에서도 누녜스의 활약상은 그저 그랬다. 알 힐랄은 시즌 후반기에 누녜스를 경기 명단에서 전격 제외하는 파격적인 결정을 내렸다. 누녜스를 뛰고 싶다면 새 소속팀을 무조건 찾아야 하는 상황. 베식타시라면 누녜스가 충분히 도전해볼 만한 구단이었다.

Advertisement

지금 누녜스가 베식타시로 온다면 오현규로서는 벤치로 밀려날 수밖에 없는 상황이다. 지난 시즌 후반기에 16경기 8골 4도움을 기록했어도 이름값에서 누녜스가 오현규를 앞서는 게 사실이기 때문이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

그러나 또 다른 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 27일 개인 SNS를 통해 '누녜스에 대한 이야기를 해보자면, 이 공격수를 향한 관심이 매우 뜨겁다. 지난 24~48시간 동안 베식타스와 연결되는 이적설이 있었지만, 현 단계에서 베식타스의 움직임이 진전되었거나 구체적인 수준까지 나아간 것은 아니다. 베식타스는 누녜스 외에도 최우선 타깃으로 살라를 영입하는 그림을 계속해서 꿈꾸고 있다'고 밝혔다.

Advertisement

누녜스 영입설이 사실이 아닌 건 다행이지만 로마노 기자는 "누녜스는 현재 베식타스와 적극적으로 대화를 나누고 있지 않다"며 다시 확인해준 뒤 "동시에 베식타스는 최전방을 보강할 새로운 해결책을 찾기 위해 계속해서 추진 중"이라고 언급했다. 베식타시 수뇌부와 이탈리아노 감독은 오현규를 그렇게 신뢰하지 않는 것으로 보인다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com