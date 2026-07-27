'넥스트 김민재' 이한범, '0명 위기' 한국인 프리미어리거 계보 잇나? 덴마크 매체 "EPL 많은 구단이 관심"…리그 개막전에도 돌연 결장

사진=이한범 SNS 캡처

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]국가대표팀 주력 수비수로 자리매김한 '꽃미남 센터백' 이한범(24·미트윌란)이 이번여름 이적시장을 통해 빅리그로 진출할 가능성이 다시금 제기됐다.

Advertisement

덴마크 매체 '팁스블라뎃'은 26일(현지시각), 덴마크 클럽 미트윌란의 주력 수비수 우스만 디아오의 장기 부상에 따른 수비수들의 거취 변화에 관한 기사에서 "이한범, 마르틴 에를리치, 마즈 베흐 쇠렌센은 많은 구단의 관심을 받고 있어 이적할 가능성을 배제할 수 없다. 상당한 이적료를 남기고 떠날 가능성이 있다"라고 보도했다. 디아오는 금주 초, 발 골절상을 입어 향후 몇 달간 경기에 나서지 못할 것으로 전망된다.

'팁스블라뎃'은 미트윌란이 디아오의 부상으로 수비진 뎁스가 얇아진 만큼 기존 수비수를 떠나보내는데 어려움을 겪을 수 있다고 관측했다. 이 매체는 "프리미어리그의 많은 클럽이 이한범 영입을 원하는 것으로 알려졌다"며 "하지만 현재 미트윌란은 수비수를 팔 수 없는 상황"이라고 전했다.

출처=미트윌란 SNS

계속해서 "이한범의 경우, 계약이 1년밖에 남지 않은 것이 관건이다. 구단은 계약 연장을 하기 위해 더 좋은 조건을 제시해야 할까, 아니면 그를 팔아야 할까? 만약 이한범을 떠나보낸다면 새로운 선수를 영입해야 한다. 부상 문제를 어떻게 해결할지 지켜보는 것도 매우 흥미로울 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

2026년 북중미월드컵에서 대한민국의 주전 센터백으로 활약한 이한범은 24일 베식타시와의 2026~2027시즌 유럽유로파리그 2차예선 1차전에 선발출전해 90분 풀타임 뛰며 새 시즌 주전 경쟁에 청신호를 밝혔다. 팀은 0대1로 패했다.

Advertisement

하지만 26일에 벌어진 쇠데르위스케와의 덴마크수페르리가 1라운드(3대2 승)에 출전 명단에서 제외됐다. 혹여나 이적 절차에 따른 결장이 아니냐는 의견이 나왔지만, 마이크 툴버그 미트윌란 감독은 'TV2'와의 인터뷰에서 이한범이 "가벼운 부상"을 당해 이날 결장했다고 설명했다. 미트윌란 공격수 조규성은 전방 공격수로 선발출전해 90분 풀타임을 뛰었다.

핵심 윙어 아랄 심시르는 이달 중순 이적료 1300만유로라는 거액에 트라브존스포르로 이적했다. 미트윌란은 재정 확보를 위해 주요 선수를 추가로 떠나보낼 것으로 예상된다. 앞서 클라우스 슈타인라인 미트윌란 회장은 지난 7일 현지 매체와 인터뷰에서 "이적시장 마지막 2주 동안 몇몇 선수가 떠날 계획"이라고 밝혔다. 마지막까지 오퍼를 받아보겠다는 구상이다. 이한범을 향해 거액의 제안이 오면, 그땐 상황이 달라질 수 있다.

Advertisement

미트윌란은 31일 홈에서 베식타시와 유로파리그 2차예선 2차전을 치른다. 3차예선에 진출하기 위해선 반드시 승리해야 하는 중요 일전이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com