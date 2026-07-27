"씁쓸하다" '러 베팅업체 연루 의혹' 伊 국대감독 무산 위기...피를로 입장문 발표

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]월드클래스 미드필더 출신 안드레아 피를로의 이탈리아 대표팀 감독 취임이 무산될 수 있다는 보도가 나왔다.

Advertisement

이탈리아 미디어 가제타 델로 스포르트는 27일(한국시각) '피를로의 이탈리아 대표팀 감독 취임이 유력시됐으나 이탈리아 축구연맹(FIGC)이 러시아 베팅 회사와의 상업적 관계 조사에 착수함에 따라 취임 결정에 의문이 제기되고 있다'고 보도했다. 계약 성사 직전이었으나 조반니 말라고 FIGC 회장이 제반 상황을 조사, 평가하기 위해 계약을 일시 중단했다고 알려지고 있다.

문제가 된 지점은 피를로가 '폰벳(Fonbet)'의 글로벌 앰버서더를 맡고 있다는 점이다. 폰벳은 베팅 등 도박 사업 자체가 문제가 된다기보다 러시아 자본 기업이라는 점이 문제시되고 있다. 폰벳의 도박 사업 자체가 이미 이탈리아 국내 등록자에게 이용이 금지돼 왔다.

이탈리아와 러시아는 2022년 2월 우크라이나 침공 이후 외교적으로 긴장 상태가 이어지고 있으며, 피를로가 최근 모스크바에서 열린 기업 행사에서 진행한 해당 브랜드의 프로모션 활동은 이탈리아 대표팀의 신임 감독이라는 미래상과 전혀 들어맞지 않는 행동이라는 비판이 불거지고 있다. 피를로가 러시아 베팅 회사의 글로벌 브랜드 앰버서더를 맡고 있는 것에 대해서도 이탈리아 국내에서 강한 반발과 비난이 이어지고 있다. 만약 그가 이탈리아 대표팀 감독에 취임할 경우 법적 소송 가능성까지 제기되고 있다.

Advertisement

피를로는 자신의 SNS를 통해 러시아 베팅 회사 '폰벳'과의 관계에 대해 "씁쓸하다, 정치는 나의 파트너십과 아무런 상관이 없다"는 입장을 밝혔다. 그는 장문의 메시지를 통해 폰벳과의 관계의 성격을 설명하고 이탈리아와 대표팀에 대한 애정을 재차 강조했다.

Advertisement

대표팀 신임 감독 취임을 눈앞에 뒀던 피를로는 "최근 며칠 동안 내 이름, 그리고 이탈리아 국가대표팀 감독직을 맡을 가능성을 둘러싸고 벌어진 논쟁을 매우 씁쓸한 마음으로 지켜봤다. 기관과 축구연맹, 그리고 관련된 모든 사람에 대한 예의로 지금까지는 침묵을 지켜왔다. 그러나 몇 가지 점은 명확히 밝히는 것이 도리라고 생각한다"며 입장을 밝혔다. "선수 시절부터 현재 감독에 이르기까지 내 커리어 동안 나는 항상 내가 일했던 국가의 법률과 체결한 계약을 완전히 준수하며 활동해 왔다"면서 "최근 논란이 된 전문적인 협력 관계는 아랍에미리트(UAE)에서 내 활동의 일환으로 시작된 것이며, 순수하게 상업적이고 스포츠적인 성격일 뿐"이라고 주장했다. "이 협력 관계에 정치적 의미를 부여하는 것은 내가 한 번도 표현한 적 없고 내게 속하지도 않는 신념을 나에게 뒤집어씌우는 것"이라고 적었다.

그리고 마지막으로 이렇게 덧붙였다. "스포츠적 차원의 선택이 빠르게 대중적 논쟁으로 비화돼 내 인격에 본래 의도하지 않은 의미와 의도를 부여하게 된 점이 매우 유감스럽다. 이탈리아에 대한 애정은 특정 직책에 따라 달라지는 것이 아니다. 그것은 내 역사이자 정체성의 일부이며, 앞으로도 언제나 나와 함께할 것"이라며 조국과 대표팀을 향한 애정을 표했다.

Advertisement

한편, 피를로의 낙마시 이탈리아의 신임감독 후보로는 안토니오 콘테, 로베르토 만치니, 스테파노 피올리, 라파엘레 팔라디노 등이 거론되고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com