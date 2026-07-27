충격 또 충격! 난투극 말리다 쓰러진 女 주심, 뇌진탕 증세 그라운드 이탈…프리시즌 빚어진 웃지 못할 촌극

사진캡처=중계화면

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[스포츠조선 김성원 기자]충격이다.

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친선경기 도중 난투극에 여성 주심이 쓰러졌다. 영국의 'BBC'는 26일(이하 한국시각) '프랑스 메츠와 네덜란드 포르투나 시타르트의 친선경기 도중 여성 주심이 부상으로 경기장을 떠나야 했다'고 보도했다.

프랑스 리그2의 메츠와 네덜란드 에레디비시의 시타르트는 25일 프랑스의 슐로스베르크 스타디움에서 2026~2027시즌 프리시즌에서 격돌했다. 프랑스 출신의 마틸드 데몽케이 주심이 친선경기를 주관했다.

메츠가 1-0으로 리드한 전반 39분 충돌이 있었다. 메츠 선수가 시타르트 선수의 단독 돌파를 저지하는 과정에서 유니폼을 잡았다. 데몽케이 주심은 휘슬을 불고 파울을 선언했다.

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하지만 신경전은 계속됐다. 두 선수는 선을 넘었다. 흥분하며 충돌했다. 저지당한 시타르트 선수가 상대 선수를 붙잡고 주먹을 휘둘렀다. 급기야 다른 선수들까지 가세해 몸싸움을 벌였다.

사진캡처=중계화면

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이 과정에서 선수들을 뜯어말리던 데몽케이 주심이 뒤로 넘어졌다. 선수들에게 밀려 머리를 땅에 부딪혔다. 시타르트 선수 한 명이 일어나지 못하는 주심을 보고 의료진을 불렀다. 의료진은 계속되는 몸싸움 와중에도 급히 경기장 한가운데로 달려갔다.

보안 요원들이 일단 양 팀 선수들을 진정시켰다. 데몽케이 주심은 일어나 의료진과 이야기를 나눴다. 그는 재개된 경기에 복귀했지만 하프타임에 경기장을 떠나아 했다.

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다른 심판이 데몽케이 주심의 임무를 이어받았다. 그는 뇌진탕 증세를 보인 것으로 전해졌다. 이날 경기에선 메츠가 3대1로 승리했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com