'대체 언제 쉬라는 거야?' 손흥민 잇단 차출이 불편한 LA FC 감독...일정표 보면 그럴 만하다

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[스포츠조선 박상경 기자} "손흥민 건강만 확인할 것이다."

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LA FC의 마크 도스 산토스 감독은 손흥민의 MLS 올스타전 출전에 대해 이렇게 답했다. LA FC 선수 중 이번 올스타전에 나서는 건 손흥민이 유일하다. 도스 산토스 감독은 손흥민의 올스타전행에 대해 "신중하게 답변해야 할 것 같다. 안 그러면 또 (MLS 사무국으로부터 경고) 이메일을 받게 될 것"이라고 농을 친 뒤 "개인적으로 올스타전을 좋아하진 않는다. 우리 선수가 상대 선수와 경기 후 포옹하는 모습도 보고 싶지 않다. (올스타전은) 보지 않을 것이다. 손흥민의 건강만 확인할 것"이라고 말했다.

한국, 일본과 달리 유럽-남미에는 올스타전이라는 개념이 생소하다. 여러 팀의 선수가 하나로 뭉쳐 팬들에게 볼거리를 선사한다는 게 올스타전 취지지만, 승부에 초점을 맞추는 지도자 입장에선 휴식 시간을 쪼개 나서야 하는 올스타전이 달가울 리 만무하다. 도스 산토스 감독은 "우리처럼 무실점 경기가 많은 팀이라면 수비수들도 충분히 인정받아야 한다. 손흥민 한 명만 선발된 것도 조금 놀랍다"며 "솔직히 우리 팀 선수가 한 명도 가지 않는 것이 가장 좋다. 물론 스폰서 등 여러 사정은 이해하지만, 나는 올스타전의 팬은 아니다"라고 말했다.

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손흥민은 2026 북중미월드컵 본선을 마친 뒤 LA FC로 돌아왔다. 마치 한풀이라도 하듯 3경기 연속골을 기록하면서 명불허전의 기량을 선보이고 있다. 하지만 다른 선수들과 달리 온전히 휴식기를 보내지 못한 채 월드컵-리그 일정을 소화 중인 만큼, 도스 산토스 감독 입장에선 컨디션 문제를 고려하지 않을 수 없다.

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MLS 올스타전은 오는 31일 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크오브아메리카스타디움에서 펼쳐진다. 손흥민은 이 경기를 치르고 내달 3일 밴쿠버 화이트캡스 원정 경기를 소화하게 된다. LA FC는 8월 7일 치바스 과달라하라, 톨루카(10일), 케레타로(14일, 이상 멕시코)와 리그스컵을 치른 뒤 샌디에이고(17일), 콜로라도(21일), 포틀랜드(24일)를 차례로 만난다. 3주 간 7경기를 치르는 강행군 속에 손흥민과 LA FC가 과연 어떤 결과물을 낼지에 관심이 쏠리고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com