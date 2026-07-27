"K리그 경기장 잔디 품질 향상" 프로연맹, 한국잔디학회와 업무협약

축구회관/ 한국프로축구연맹 - 한국잔디학회 업무협약 체결식/ 한국잔디협회 장석원 회장, 한국프로축구연맹 한웅수 부총재/ photo by Donghyuk Kwak

축구회관/ 한국프로축구연맹 - 한국잔디학회 업무협약 체결식/ 단체/ 전경/ photo by Donghyuk Kwak

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[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹과 한국잔디학회가 K리그 경기장 잔디 품질 향상을 위한 업무협약을 체결했다.

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업무 협약식은 프로연맹 한웅수 부총재, 한국잔디학회 장석원 회장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 24일 서울 종로구 축구회관에서 열렸다.

한국잔디학회는 국내 잔디학 및 관련 산업 발전을 위해 1987년 설립됐다. 잔디 생육, 신품종 육성, 토양 및 배수 시스템 등 잔디 관리 분야를 연구하고 있다. 또 골프장 및 스포츠 시설 전문 컨설팅, 유관기관 협력, 잔디 전문 인력 양성 등의 사업도 추진하고 있다.

이번 업무협약을 통해 K리그 경기장의 잔디 생육 환경 및 품질 개선에 협력할 예정이다. 주요 협약 사항은 대학·연구소 네트워크를 활용한 잔디 관리 표준화 체계 구축, 객관적인 잔디 품질 평가지표 확립, 현장 중심의 잔디 교육·자문 체계 지원 등이다.

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프로연맹은 한국잔디학회와의 협력을 통해 중장기 연구개발 사업도 함께 추진할 예정이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com