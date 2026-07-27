'이강인만 떠나는 것 아닌가!' PSG 날벼락…'1억 4000만 파운드 수직 상승!' 브래들리 바르콜라, 리버풀 '러브콜'

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'프랑스 명문' 파리생제르맹(PSG)이 선수들을 줄줄이 잃을 위기에 놓였다. 이강인(아틀레티코 마드리드)에 이어 브래들리 바르콜라 이적설도 나왔다. 리버풀(잉글랜드)이 바르콜라 영입을 정조준하고 있다.

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영국 언론 '데일리메일'은 27일(이하 한국시각) '리버풀이 바르콜라 이적 협상을 마무리했다. 바르콜라는 이적 의사를 밝혔고, PSG는 이적료로 1억 4000만파운드를 요구하고 있다. PSG가 요구하는 이적료가 계속 상승하고 있다'고 보도했다.

PSG는 루이스 엔리케 감독 체제에서 세계 최강으로 자리잡았다. 2025년에만 여섯 차례 정상에 올랐다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵), 유럽챔피언스리그(UCL), 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵에서 우승을 차지했다. 한 해에 6관왕을 달성한 것은 2009년 FC바르셀로나(스페인)에 이어 역대 두 번째. 다만, 일부 외신은 코로나19 여파로 2021년 2월에 열린 2020년 FIFA 클럽 월드컵 대회 우승을 포함해 바이에른 뮌헨(독일)이 2020년 6관왕을 했다며 PSG의 올해 6관왕이 역대 3번째 사례라고 전하기도 했다.

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변화가 감지되고 있다. PSG는 최근 '핵심' 이강인을 떠나보냈다. 아틀레티코 마드리드의 강력한 구애를 막지 못했다. 이강인은 세 시즌 동안 몸 담았던 PSG를 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 또 한 명의 '핵심' 바르콜라의 상황도 심상치 않다. 바르콜라는 2025~2026시즌 프랑스 리그1 29경기에서 11골을 넣으며 맹활약했다.

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'데일리메일'은 '바르콜라는 PSG와의 재계약 의사를 밝히지 않았다. 오랜 기간 관심을 보여온 리버풀 이적에 긍정적 반응을 보였다. PSG는 바르콜라의 이적을 고려하고 있다. 하지만 계약 기간이 2년 남아있다. 또한 그의 잠재력, 현재 시장 가치 등을 고려했을 때 1억 4000만파운드가 적정 이적료라고 주장하고 있다. 리버풀은 이적료에 대한 절충안을 모색할 것으로 보인다. 지난 여름 PSG가 바르콜라의 대리인과 처음 접촉했을 때는 7500만파운드 수준이었던 것으로 알려졌다'고 했다.

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이 매체는 '바르콜라는 엔리케 감독 체제에서 어려움을 겪었다. 구단은 얀 디오만데(RB 라이프치히) 영입을 추진했다. 하지만 최근 레알 마드리드(스페인)가 디오만데 영입 의사를 밝혔다. 리버풀도 디오만데 영입을 위해 8500만파운드를 제시했지만 거절당했다. 다만, 리버풀은 항상 바르콜라를 영입 대상으로 고려해왔다. 바르콜라는 안도니 이라올라 리버풀 감독 스타일에 맞는 기술을 갖추고 있다. 모하메드 살라의 빈자리를 채울 강력한 공격 자원이다. 아스널(잉글랜드)과 바이에른 뮌헨도 바르콜라에 관심을 보이고 있다. 첼시(잉글랜드)도 영입 문의를 했었다. 바르콜라는 PSG와 이적 조건에 합의할 수 있다면 리버풀과 대화를 나누고 싶어하는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com