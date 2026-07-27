[공식발표] 축구계 발칵 뒤집힌 충격 사건, 16세 대표팀 집단 따돌림+폭행 초대형 논란...축협 부실대응→울버햄튼 "강력 규탄"

사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]울버햄튼이 폭력 논란에 휘말린 선수에 대한 성명을 발표했다.

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지난 24일(이하 한국시각) 영국 축구계는 발칵 뒤집혔다. 잉글랜드 16세 이하(U-16) 대표팀 내부에서 왕따 및 폭력 사태가 터졌기 때문이다. 몇몇 선수들이 이를 SNS로 공개한 게 논란이 된 것이다.

약 1분 분량의 해당 영상에는 잉글랜드 훈련복을 한 선수가 침대에 누워있던 동료의 휴대폰을 강제로 빼앗으면서 싸움이 시작된다. 가해 선수는 피해 선수의 목을 조르면서 침대로 눌렀다. 목을 조르며 방 안에서 선수를 끌고 다니는 등 도저히 장난이라고는 볼 수 없는 폭력 행위를 저질렀다. 주먹질과 발차기까지 이어지며 피해 선수가 계속해서 공격당하는 동안, 방 안에 있던 다른 동료들은 이를 말리기는커녕 휴대폰을 피해자의 얼굴 가까이 대고 촬영하기에 바빴다. 상황을 비추어봤을 때 이런 상황이 자주 있었던 것으로 추정될 수밖에 없다.

이를 두고 잉글랜드축구협회는 "우리는 2025년 10월 U-16 전지훈련 캠프 기간 중 발생한 내부 문제를 인지했다. 이는 당시 신속하게 해결되었다"라며 더 이상의 조치는 없을 것이라는 다소 이해할 수 없는 입장을 내놓았다.

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해당 사건에 연루된 선수가 있었던 울버햄튼은 곧바로 성명을 발표했다. 구단은 27일 '최근 소셜 미디어 상에서 재조명되고 있는 구단 아카데미 소속 선수 1명이 포함된 과거 잉글랜드 연령별 대표팀 캠프 영상의 존재를 인지하고 있다. 구단은 널리 공유되고 있는 해당 영상이 전체 사건 과정의 일부분만을 담고 있으며, 해당 어린 선수가 극심한 고통을 유발하는 반복적인 행위에 시달렸던 당시의 전체적인 정황을 반영하지 못하고 있다는 점을 확인했다'고 언급했다.

사진캡처=더선

이어 '울버햄튼 임직원들은 문제의 영상을 지속적으로 공유하는 이들에 대해 유감을 표하며, 해당 청소년의 신원을 파악하려 하거나 위협 및 폭언을 가하는 이들을 가장 강력한 어조로 규탄한다. 극심한 욕설 및 위협 행위에 대해서는 이미 경찰에 관련 자료를 전달했다'고 이미 구단에서 대응에 나섰다고 밝혔다.

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조나단 헌터-바렛 유소년 담당 이사는 "아카데미는 어떤 상황에서도 폭력을 용납하지 않지만, 이 영상이 훨씬 긴 사건 과정의 마지막 순간만을 담고 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다. 이 영상은 이 어린 선수가 당했던 반복적인 행위, 그전에 겪었던 극심한 고통, 그리고 해당 사건으로 이어지게 된 정황을 전혀 반영하지 못하고 있다"고 말했다.

또한 "이 젊은 선수를 아는 우리들은 해당 영상이 그의 인품이나 그가 처했던 상황을 정확히 보여주지 못한다는 것을 잘 알고 있습. 그는 예의 바르고 겸손하며, 매일 보여주는 언행을 통해 스태프와 동료 모두의 존중을 받는 등 우리 아카데미 선수들에게 기대하는 기준과 가치를 지속적으로 증명해 온 선수다. 지금은 그와 그의 가족에게 매우 힘든 시기다. 우리의 최우선 과제는 그들의 안위이며, 구단은 그들에게 필요한 케어와 지원을 지속적으로 제공할 것"이라며 선수를 보호하겠다고 했다.